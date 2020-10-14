人權理事會●懶人包｜Q&A話你知中俄加入問題所在 分析：一帶一路影響賽果

中國和俄羅斯人權紀錄劣跡斑斑，但周二仍獲選為旨在保護人權的聯合國人權理事會（UNHRC）成員，英國天空新聞的外交關係分析員形容「暴君和獨裁者為此欣喜」，指聯合國各成員國有同等投票權，中國對一帶一路國家影響力強，小國或因在受到人情施壓下投票，而在秘密投票制度下，國家也可使出各種檯底交易手段確保獲得支持。

UNHRC有何功能？

UNHRC是聯合國推廣及保護全球人權的機構，負責調查涉嫌違反人權行為，與另外數個名字有「聯合國」和「人權」、職責類似的機構不同。

是次改選選情如何？

UNHRC有47個成員國，任期三年，但並非全部席位一次過改選。這次改選席位有15個，俄羅斯和古巴在所屬地區達成幕後協議，篤定當選，中國、沙地阿拉伯和巴基斯坦則參與競爭亞太區四個席位。中國、俄羅斯、古巴在人權組織反對聲中獲選，人權紀錄同樣惡劣的國家沙地阿拉伯則落選。

中、俄如何獲選？

聯合國並非一個單一組織，而是由成員國組成的組織，各成員國在這類決策中擁有平等投票權，可被遊說投票，小國或因受過對方恩惠影響投票。由於投票以秘密方式進行，國家可使出各種檯底交易手段確保獲得支持，天空新聞的分析認為，中國對一帶一路國家影響力相當大，或影響結果。每個國家需在聯合國大會上獲得96票贊成來確保其理事會任命，所以如果反對的國家夠多，理論上仍可能阻擋具爭議的任命。

為何中、俄獲選是新聞？

中國和俄羅斯的人權紀錄劣跡斑斑，日內瓦非政府組織「聯合國觀察」（UN Watch）批評讓它們加入人權理事會等同「讓縱火狂徒加入消防隊」。經常大規模侵犯人權的國家，現在加入了旨在保護人權的機構，令人權機構暴跳如雷，暴君和獨裁者則為此欣喜。

中、俄獲選合理嗎？

天空新聞的分析指出，中國每年處決數千人，又被指控針對維吾爾少數族裔進行種族滅絕。俄羅斯慣常打壓異見和政治反對派，最近被指使用神經毒劑毒害反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）。沙地阿拉伯任意拘留和處決眾多囚犯，被指控在也門犯下戰爭罪行，雖然政府宣佈了改革計劃，但仍未能在UNHRC贏得一席位。

人權理事會前身也有瀆職紀錄

人權理事會在2006年成立，以取代其前身聯合國人權委員會（UN Commission on Human Rights），原因便是後者被指放任人權紀錄惡劣國家利用其職位自我保護，並侵犯人權。UNHRC成立旨在建立更多保障和問責機制，但外界認為還是改革失敗。但人權理事會也非完全無任何作用，上月曾有數十個國家在人權理事會上責備沙地阿拉伯嚴重侵犯人權，要求解釋《華盛頓郵報》記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年在沙地駐伊斯坦堡大使館被謀殺一案。

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