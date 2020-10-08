美國大選｜直擊｜選民憂生變 民主黨票倉明尼蘇達63萬人提早投票超上屆

距離美國總統大選投票日尚有3週，但因應武漢肺炎疫情，不少美國選民決定提早投票以減低傳染風險。《蘋果》記者到達民主黨票倉明尼蘇達州，該州年中因黑人George Floyd被警員殺死、引發席捲全球的Black Lives Matter（BLM）運動而備受關注。作為其中一個可最早投票的州份，有票站負責人透露今年的提早投票踴躍，人數已超越去屆選舉時整體提早投票人數。有選民狠批競逐連任的特朗普防疫表現差，亦有去屆缺席投票的選民今年決心走出來投選心水總統，形容今年是「最重要的選戰」。

記者 鍾雅宜 何家達 林偉誠 美國直擊

明尼蘇達州是其中一個較早開始提早投票的州分，該州最大城市明尼阿波利斯（Minneapolis）現時設有2個提早投票票站，《蘋果》記者於當地時間10月9日走訪其中一個票站，當時亦約有20多人正排隊投票，另外設有供選民放下選票的收集處。

該票站發言人Katie T Lauer透露，美國不少州份均設提早投票，明尼蘇達就是幾個可以在選前46日開始提早投票的州分之一，故該站早於9月18日已供選民投票。所有選民只須申請「缺席選票（absentee ballot）」便可選擇郵寄、親身投票或將填好的選票投入收集箱的方式作提早投票。

Lauer透露，自票站上月運作以來，每日都有排隊人龍出現，他們至今已寄出14萬張「缺席選票」供選民提早投票，至今已有逾6萬人投票，剛剛超越2016年總統選戰中該市提早投票的總人數，她估計是疫情所致。截至10月9日，整個明尼蘇達州合共有63.5萬人已經提早投票，比上屆的56.8萬人多11.7%。

Lauer又稱，為確保票站安全，會向投票人士提供酒精搓手液，限制進入票站內人數，人與人之間要按規定保持6呎距離，選民要全程戴口罩，職員亦有戴上防護面罩。

選民Elena因投票日不在城中，加上疫情關係，今年決定首次提早投票，她直言自己是拜登支持者，批評特朗普在多方面都有不足，尤其對他抗肺炎疫情方面不力及拒戴口罩不滿，「沒有認真正視疫情，與市民的溝通及支援都不足，導致很多錯誤訊息傳出」，早前的BLM運動亦增加她對特朗普的不滿。

另一選民Abbifatah則稱，今年亦因擔心疫情而希望盡早投票，但為免郵寄選票會有延誤，故決定親身投票。他直言自己支持民主黨，因為與其理念一致，民主黨亦明白他們一類種族的聲音，反觀特朗普的政策，尤其他針對移民的政策，亦與他所信的理念背道而馳。他坦言自己4年前並沒有投票，「但今次選舉實在太重要，所以必須親身來投票。」

明尼蘇達州在過去11屆的總統選舉都是由民主黨勝出，上一位在此勝選的共和黨候選人已經是1972年的尼克遜。前總統奧巴馬在兩屆選舉先後以10.3及7.7個百分點勝出明州，但上屆希拉莉的優勢卻收窄至1.5個百分點，外界曾揣測明州有翻盤的可能；不過，最新民調綜合數據顯示，拜登在此有50.6%的支持，與特朗普的差距足足有9.1個百分點，《經濟學人》及民調分析網站 FiveThirtyEight 均預測拜登在此勝出的機會超過9成。

《蘋果》早前走訪明尼阿波利斯，目測氣氛亦明顯傾向民主黨拜登，不少市民在家門前放上拜登的宣傳牌，反而鮮見特朗普的支持者；連在票站外亦就見到貼上「不要特朗普、支持拜登」貼紙車輛，不過因泊得太近票站而被職員以告示貼遮蓋字樣。

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