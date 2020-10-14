12港人送中｜蓬佩奧得自由獎不忘力撐12人未有犯罪 「美國與他們站在一起」

美國國務卿蓬佩奧周二透過視像形式在國際共和學會（IRI）的晚宴上發言，內容提到香港民主運動，以及12名港青被「被送中」事件。

蓬佩奧獲頒國際共和學會旗下的自由獎，他發言感謝董事會和成員頒發獎項，稱「獎項是與在前線爭取自由的英雄分享」，包括香港及白羅斯的民主運動。蓬佩奧表示，無論在白羅斯、委內瑞拉、黎巴嫩、伊朗等無數大大小小的地方，都看到人類對自由的渴望。

蓬佩奧特別提及12名港人8月逃往台灣途中被中國海警截獲，遭公安關押至今的事件，「12名港人被中共當局囚禁在中國，被拒見受委託律師，但12名港人未有犯罪，他們只是相信自己值得獲得每人應享有的自由和不可剝奪的權利」。他續指：「他們並不孤單，美國與他們站在一起，國際共和學會與他們站在一起。」

蓬佩奧上月發表聲明，對12名被內地扣押港青未能接觸他們選擇聘用的律師表示深切關注，稱「香港特區行政長官林鄭月娥曾公開承諾保護香港居民權利，我們對之表示懷疑，呼籲當局確保有合法的訴訟程序」。

美國國務院網站／《蘋果》資料室

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