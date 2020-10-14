美國女主播指控巿長向未成年少女發性訊息 巿長引爆真相：與女主播有不倫關係

阿拉斯加安克雷奇市長伯科威茲（Ethan Berkowitz）捲入性醜聞，當地一名電視台女主播指他向未成年少女傳涉及性的訊息，他堅決否認，但承認與女主播有互傳不當訊息，他周二辭職。

伯科威茲周二發聲明辭職，聲明寫道：「我辭職是基於個人的不當行為，這損害我履行職責所需要的專注及信任。我清楚個人的行為對家人、員工、市政府員工和市民造成很大傷害，我對此深表歉意。」

美國霍士新聞及美國廣播公司記者阿森斯（Maria Athens）指控58歲的伯科威茲與至少一名未成年少女傳遞涉及性的訊息和圖片，阿森斯聲稱有伯科威茲裸露背部及露出部份臀部的相片，但她未有在報道中公開相關相片，她周五因在工作場所外牽涉一宗爭執事件而被拘捕。伯科威茲周五否認向未成年少女傳遞涉及性的訊息，但他在周一承認早年與阿森斯之間曾有「重大誤判」，建立出一段「自願互傳不當訊息的關係」。

伯科威茲2015年被選為安克雷奇市長，他將於10月23日之後離任。

路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！