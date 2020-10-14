馬來西亞反對派領袖安華昨日覲見最高元首後，聲稱提交了自己獲國會過半數支持、足以取代現任首相穆希丁的證據，但國家王宮否定其說法。

安華昨晨到蘇丹阿都拉的官邸國家王宮，覲見對方約25分鐘，下午召開記者會表示，他已提交自己在全部222席的國會中，獲逾120名議員支持的文件，而蘇丹承諾遵照憲法並諮詢其他黨的領袖後，才決定是否委任安華為相。安華指「文件非常清晰地顯示我們已獲有力而可信的國會多數支持」，而穆希丁已失勢，應當辭職。安華又呼籲民眾耐心等候，讓蘇丹有空間檢視證據。

王宮否定文件認受性

然而，國家王宮其後發聲明，指安華未提供證明自己獲足夠支持的文件，僅告訴蘇丹多少國會議員支持他，而無提供他們的身份，蘇丹要求安華遵照並尊重根據憲法制訂的法律程序。

穆希丁3月靠拉攏原本執政、安華所屬的希望聯盟部份議員，並與巫統合作上台，獲國會113名議員支持僅僅足以執政。而安華上月突然宣佈獲足夠國會議員支持推翻穆希丁政府，原定三周前覲見蘇丹，但會面因後者患病而押後，至今仍未有主要政黨表明支持安華。馬來西亞國際關係學者胡逸山認為，安華即使成功說服蘇丹他已獲國會多數支持，他做了逾20年的首相夢仍難實現，因蘇丹仍有權不委任他，而解散國會提前大選。

美聯社/法新社