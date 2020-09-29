黎智英同你傾｜美國國防部前副部長做嘉賓 肥佬黎明早twitter同網民直播對談

壹傳媒創辦人黎智英將於周四（10月15日）早上9時繼續在twitter開直播，與網民互動暢談香港前路與局勢。

上周的直播中，黎智英與嘉賓主持、《南華早報》前總編輯Mark Clifford和嘉賓天主教香港教區榮休主教陳日君樞機談論香港的宗教自由。黎智英表示，擔心香港未來已沒有足夠的自由空間，令天主教徒要成立地下教會，他又希望梵蒂岡和教宗積極發聲，回應中國人權議題。

黎智英將會在本港時間周四（10日15日）早上9時（美東時間周三晚上9時）再在twitter 做直播，Mark Clifford將繼續擔任嘉賓主持，是次還邀請到美國國防部前副部長伍夫維茲（Paul Wolfowitz）參與。伍夫維茲是美國政界著名鷹派人物，曾任世界銀行行長，現時是華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）的訪問學者，研究範疇主要為外交及國防政策等國家安全議題。

三位傾談之後，黎智英將會回答網民的留言提問，也會跟網民直接交流互動。

各位網友可以在 Zoom 與黎智英交流討論，暢所欲言。

讀者除了可以前往《蘋果日報》的twitter 賬戶收看、留言，還可以按以下連結去果燃台、YouTube、Facebook看直播。

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