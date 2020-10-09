澳洲研究：人類以250年來最快速度進化 未來更多人不會生智慧齒

澳洲一項研究發現，人類正以250年以來最快的速度進化，料將來會有越來越多人沒有智慧齒，而現代人類仍在持續進化，例如會有前臂動脈、較短的面孔、在腳和腿額外長出骨骼，團隊形容這是微觀進化的一部份。

大多數人天生都會有四顆智慧齒，它們長在牙齦的後部，直到青春期後才生長，某些情況下亦會較遲出牙，據了解智慧齒對古代人類進食生食物或堅硬食物很有用，但在現代社會已逐漸顯得多餘。福林德斯大學的盧卡斯（Teghan Lucas）表示，在人類的臉部變得較短下，下頜會較小，牙齒沒有太大生長空間。

福林德斯大學的研究員亦指人類前臂的一條正中動脈亦有微觀進化，這條動脈通常會在嬰兒出生後，隨着長出其他動脈而消退，但目前有不少人的正中動脈在長大後也沒有消失。領導研究的亨內伯格（Maciej Henneberg）說：「現代人類會有微觀進化，而正中動脈正顯示我們仍在進化，因為與前幾代人相比，最近出生的人，該動脈有更高患病率。」

研究亦發現有更多人膝蓋後面會長出稱為「豆骨」的一塊小骨頭，或者足部額外長出關節，異常地連接兩個或多個骨骼。

研究在《解剖學雜誌》（Journal of Anatomy）上公佈。

澳洲9News網站

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