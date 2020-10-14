天災人禍不斷發生 美專家教你「走佬袋」物品清單

（北美通訊）全球天災人禍不斷發生，美國西岸遭破紀錄山火摧殘，東南部則連年遭遇颶風，各類災難接踵而來。美國有專家指出，民眾隨時要在最短時間內撤離家園，難免感到徬徨，建議在災難發生前，預先準備「走佬袋」和逃難計劃，以下是「走佬袋」所需物品清單及心得：

1. 預先設計逃難計劃

居民應預先設計逃難計劃，當需要緊急撤離時，可清楚知道與家人同行、前往庇護中心或自行住宿。此外，要跟緊急聯絡人保持聯絡，以防聯絡被中斷時，能找到集合地方。特拉華州大學（University of Delaware）災難研究中心主任瓦滕多夫（Tricia Wachtendorf）指，在緊急情況下逃難，如果應急計劃越詳盡，心理壓力越小。

2. 做好長期離家心理準備

國際城市管理協會（International City/County Management Association）公共政策主管凱拉（Elizabeth Kellar）指，她曾協助受災城市和地區作應急準備，舉例如颶風瑪麗亞（Hurricane Maria）離開波多黎各後，不代表民眾能馬上返回住所，有可能需離家數天、甚至一個星期。

3. 為各人準備「走佬袋」

為家庭中的每位成員準備專屬「走佬袋」，並配備必需藥品，以防一旦失散，各人仍有必需藥品在身邊。專家建議，收拾「走佬袋」時先分類物資，準備可替換衣服，包括足夠一星期的內衣，以及保暖和防水的衣物；即使只是垃圾袋，也可以臨時成為雨衣。

重要文件方面，要預先放入密封文件夾，如身份證、護照、需要服用的藥物資料或特殊醫療記錄，以及所有保單副本或遺囑副本。如果無法使用手提電話，應該先寫下所有家庭成員的聯絡資料，地方庇護站地址和預先約定的集合地點，並隨身帶備現金。可以的話，最好準備一罐燃料和一頓飯。

另外，如民眾需要經常服藥，可預先列出所需藥物資料，並放在當眼處，提醒自己出發前先取得藥物。如有孩童，也要預先準備尿片、濕紙巾和基本急救箱，並放入孩童的「走佬袋」內，也不要忘記放入三至五個口罩、消毒濕紙巾、手套和酒精洗手液。

食物方面，專家建議準備花生醬，因為它的儲放時間長、高熱量而且使人感到滿足，穀物類能量棒（cereal bar）也是好選擇，還要準備水樽和過濾飲管，有飼養毛孩的話請不要忘記它們的糧食。

至於其他救生用品，包括有口哨、小刀、頭燈、收音機、電話充電器、放置在可防水容器內的火火柴和後備電池。專家指，不妨帶上幾個垃圾袋及牛皮膠紙，它們通常可以起到意想不到作用。

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