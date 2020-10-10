疫常故事｜英國太空人封城期間照顧兩子 笑言比在太空站生活更大壓力

武漢肺炎封城期間，很多家長都要留在家中照顧及教育子女，就連習慣過與世隔絕生活的英國太空人皮克（Tim Peake）也喊辛苦，甚至笑言在國際太空站住上五個月輕鬆得多。

48歲的皮克在薩里郡家中跟12歲兒子奧利弗（Oliver）和8歲兒子托馬斯（Thomas）日夜相處，形容這是改變人生的經歷，「我真覺得封城期間的生活，比在太空站壓力更大。我們有兩個不同年齡層的年輕男孩，在做不同的事，你要一直留意控制所有東西。太空站的生活反而更有條理。」

不過這也是皮克一家多年來首次可以好好待在一起，不會被德州侯斯頓的美國太空總署或俄羅斯星城（Star City）叫走，所以皮克相當珍惜這段跟妻子麗貝卡（Rebecca）和兩個兒子相處不受打擾的日子。

在地球上空400公里、價值1,000億歐元（約9,200億港元）的國際太空站內，生活空間相當狹窄。2015年12月15日，皮克在哈薩克進入聯盟號（Soyuz）船艙，成為首名與歐洲太空總署（ESA）一起前往國際太空站的英國太空人。由於自動駕駛系統失靈，指揮官要手動控制太空船對接，幸好有驚無險對接成功。

英國《每日鏡報》

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