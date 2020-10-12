佛門婚事｜東京古佛寺推相睇「需求超預期」70多歲登記人仍未放棄愛情

東京築地一座擁有逾400年歷史的古佛寺開創新猷，搖身一變成為婚姻介紹所，從安排相睇、婚前諮詢，然後在寺院舉行婚禮等，都由寺方一手包辦。自今年7月寺廟推出服務後，至今已接獲逾100宗查詢，最年長的登記人已年屆70多歲，仍未放棄愛情。寺廟婚姻諮詢顧問渡口玲子（Reiko Watanobu）指出，「事實證明需求超出了我們的預期」。

東京築地本願寺3個月前開始推出「寺婚」服務，從安排男女相睇、婚前諮詢及在寺院裡舉行婚禮都由寺方包辦，自推出服務後，便接獲逾100宗查詢。寺廟婚姻諮詢顧問渡口玲子（Reiko Watanobu）說︰「事實證明，需求超出了我們的預期，可能因為我們為寺廟工作，大家可能感到找我們會較舒服。」

申請者會到寺廟進行面試，寺廟職員會幫助申請人建立自己的個人資料檔案，儲存在全國婚介機構、日本結婚相談所連盟（IBJ）的數據庫。諮詢顧問找到合適的男女後，便為他們安排會面。服務設立後至今仍未出現成功結婚個案，但目前逾20名申請人登記，年齡介乎20至70多歲。

其中一名上月登記的42歲男士是上市公司董事，他不想找市面一般的婚姻介紹所，或使用目前大熱的相睇APP，得知本願寺推出相睇服務便決定一試。他說︰「一間所有人都認識的寺廟經營（相睇），我感到放心，我認為這是一個好機會。」

本願寺本來以舉辦名人葬禮聞名，但自現年66歲的安永雄玄出任寺院宗務長後，便推出多項嶄新服務，除了相睇服務外，還推出有18道精緻食物的「18品朝食」限量套餐，一名女白領稱「就是為了這個早餐，我才第一次踏進築地本願寺」。

安永雄玄曾在英國劍橋大學攻讀經營管理博士，並在銀行任職多年，到年近50才以函授進修方式取得僧侶資格。他58歲開始擔任寺院顧問，61歲被擢升為本願寺的最高負責人。

他指出隨著日本生活型態、家庭組成方式改變，很多寺院正面臨信徒流失、現代人對宗教疏離的困境，如何繼續宏揚佛法及確保收入，成為各地寺院共同的難題。安永雄玄說︰「寺院若只依賴傳統本業，如喪禮儀式、法會、墓地管理，很難生存下去。」因此他積極開發新服務。根據日本文化廳統計，國內近七成成年人並無特定宗教信仰，東京區就有近2000萬人，「只要其中1%能親近寺院，就有機會增加龐大的信眾人數」。

日本《朝日新聞》

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