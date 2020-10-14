澳洲大堡礁珊瑚25年死一半 白化頻繁復原能力大減

澳洲科學家周三發表報告，指大堡礁在過去25年內有半數珊瑚死亡，警告氣候變化正對海洋生態系統造成不可逆轉的破壞。

報告針對1995年到2017年的大堡礁研究，指各個珊瑚群自1990年代中期以來，以驚人速度減少，其中以較大珊瑚物種影響最大，幾乎從大堡礁北部消失。參與研究的澳洲詹姆士庫克大學學者休斯稱，珊瑚礁為魚類和其他生物製造出生存的角落和罅隙，失去大型立體珊瑚將大幅改變生態系統。

報告亦關注珊瑚白化問題，海水溫度變暖迫使有利健康的藻類離開珊瑚，珊瑚不但因此白化變弱，甚至死亡。大堡礁1998年首次出現大規模珊瑚白化，當年是有紀錄以來最熱一年，但隨着氣溫持續飆升令珊瑚白化變得頻繁，珊瑚群規模縮小並難以復原，2016年和2017年大規模白化亦引起政府關注。另一學者迪策爾則指，大堡礁復原能力大不如前，因年幼珊瑚大減，能夠繁殖的珊瑚亦減少。

學者認為，除非各國履行《巴黎協定》承諾，將全球平均氣溫升幅控制在工業革命前水平低於2℃之內，否則珊瑚將持續死亡。

法新社

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