鬧劇｜中俄古巴入人權理事會 蓬佩奧：再次證明美國退出決定正確

中國、俄羅斯、古巴在人權組織反對聲中，周二獲選為聯合國人權理事會成員。另一人權紀錄惡劣的國家沙地阿拉伯落選。

負責處理人權事務的人權理事會，共有47個成員國，為確保五大區域都有代表，五區各有固定配額，任期三年，每年改選約三分之一。今次改選明年就職的15個席位，其中俄羅斯所屬的東歐區和古巴所屬的拉美與加勒比海區，事前已有幕後協議，屬等額選舉沒有競爭，故兩國篤定當選，亞太區則由中國、巴基斯坦、沙地阿拉伯、尼泊爾和烏茲別克五國，爭奪四個席位。結果巴基斯坦獲169票，烏茲別克164票，尼泊爾150票,，中國139票，沙地僅得90票。

縱使沙地公佈改革藍圖，但「人權觀察」等組織仍強烈反對選該國入人權理事會，指該國持續針對人權衞士、異見者、女權活動者，拒絕為過去侵犯人權行為負責，包括《華盛頓郵報》記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）之死。

由卡舒吉創立的組織「Democracy for the Arab World Now」表示，緃使沙地王儲穆罕默德花了數百萬美元為惡行塗脂沫粉，但國際社會仍不受落。該組織總幹事惠特森（Sarah Leah Whitson）呼籲沙地大刀闊斧改革，釋放政治犯、結束也門戰爭、容許公民有意義的參政，否則仍只是被國際排斥的國家。

一個由歐、美、加人權組織組成的聯盟，上周呼籲聯合國成員國不要選中國、俄羅斯、古巴、沙地、巴基斯坦、烏茲別克等國入人權理事會，指那些國家的人權紀錄差劣，無資格成為成員。日內瓦非政府組織「聯合國觀察」（UN Watch）批評，讓那些獨裁政體加入人權理事會，等同「讓縱火狂徒加入消防隊」。

美國國務卿蓬佩奧表示，中俄等人權紀錄惡劣的國家當選人權理事會成員，再一次證明美國退出的決定正確。他說美國已經採取行動懲罰新疆、緬甸、伊朗等地的人權侵犯者。前美國常駐聯合國代表黑利（Nikki Haley）在Twitter發文，形容人權理事會已成「鬧劇」。

特朗普政府前年宣佈退出聯合國人權理事會，理由是理事會名不副實，捍衞人權不力，更包庇中國等侵犯人權的國家，又「長期對以色列存偏見」。

以色列駐聯合國代表埃爾丹（Gilad Erdan）呼籲人權理事會中的民主政體「立即退出這一可恥的反猶太組織」。

美聯社

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