敵意性格對心臟有害 心臟病倖存者若處消極情緒兩年內更易病發

美國田納西大學研究顯示，奉行犬儒主義、喜歡諷刺別人、心存怨恨、性格急躁或易怒的人，即使心臟病發作獲救，兩年內第二次病發身亡的風險仍會較高。

科學家在研究開始時，首先向2,321名心臟病發作倖存者安排性格測試，了解他們的敵意程度，再跟進他們之後24個月的生活情況，結果發現患者的敵意程度，能夠準確預測再次病發而致命的可能性，換言之，患者抱有敵意等負面情報的程度越高，兩年內再次病發而身亡的可能性也會越高。

研究人員認為，這類患者所經歷的風險較高，可能與持續消極的情緒狀態，對健康構成壓力有關，因此個人性格可能通過行為和心理機制影響心臟。另外，對其他人懷有敵意的患者，也不太可能照顧個人健康和飲食，生活上也傾向有吸煙、飲酒等不良習慣。

根據研究人員在《歐洲心血管護理期刊》的解釋，懷有敵意的人血栓次數會上升，腎上腺素水平較高，膽固醇和三酸甘油酯都超出正常水平，心臟反應度也會增加，這些激動因子都可能引發心臟事件，並且增加不良的臨床結果。過往的研究都指出，樂觀性格會對心血管健康構成直接影響，例如減少壓力荷爾蒙、降低脈搏率和血壓，樂觀的人也會吃得更健康、多做運動、少飲酒和少吸煙，即使有吸煙習慣也會更容易戒掉。

科學家同時相信，個人情緒會改變體內有害和有益荷爾蒙的水平，例如樂觀心情有助減輕壓力、腎上腺素和皮質醇等焦慮荷爾蒙，這類有害荷爾蒙都會對心臟造成負擔和導致血壓上升。

田納西大學護理學院助理教授維托里（Tracey Vitori）認為，外界普遍知道生活習慣有助改善心臟病患者的健康，是次研究卻反映改善敵對性格都對健康同樣有利，而懷有敵意是一種人格特質，會透過挖苦、憤世嫉俗、憤恨、不耐煩或易怒表現出來，「這不是單一事件，而是這個人與其他人的互動方式。」

英國《每日郵報》

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