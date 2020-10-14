5G iPhone12登場　機背可磁吸

美國蘋果公司昨日舉行發佈會，公佈四部「果粉」引頸以待的5G iPhone 12，新機都配備最新的A14處理器，主打速度。較高階的iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max比上一代大幅提升拍攝質素，並有加強AR功能的LiDAR感測器。

採用A14處理器

發佈會主題為「Hi, Speed」，早已暗示與速度有關，最終一如預期推出配有5G的新iPhone，新機除速度更快，更強調可改良串流質素和安全，特別的是它們邊框採用與iPhone 4相似的平面方角邊框，行政總裁庫克形容這是「新年代的iPhone」。第一部介紹的是屏幕6.1吋的iPhone 12，最低售價為799美元。它採用了陶瓷外殼，能承受高四倍撞擊力，如新一代iPad Air一樣採取了嶄新的A14處理器。根據規格，這種處理器採用了5納米技術，具有118億電晶體、六核心CPU、四核心GPU和16核心神經網絡引擎，主打高效節能。

相機則是兩個1,200萬像素後置鏡頭，比上代改善了夜間拍攝模式，即使不用閃光燈仍有良好效果。新機還有機背有磁吸功能，可無線充電之餘，更可以磁力緊貼充電器和度身訂造的磁力錢包，但包裝減少了配件，聲稱是為了減少減排放。同日介紹的還有4.7吋螢幕的iPhone 12 Mini，最低售價為699美元。而較高階的6.1吋iPhone 12 Pro和6.7吋iPhone 12 Pro Max除了採用三鏡頭，也加入了多個改良拍攝質素的功能。iPhone 12和iPhone 12 Pro將於周五起接受預訂。