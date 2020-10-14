馬來西亞政局｜國家元首因應抗疫措施拒接見政黨領袖 安華籌組新政府現變數

馬來西亞因應武漢肺炎疫情，實施局部封城，一名高級王室成員周三表示，最高元首阿卜杜拉（Al-Sultan Abdullah）因應抗疫措施，押後未來兩周舉行的所有會議。阿卜杜拉周二接見安華後，原訂與所有政黨領袖會面，王宮的決定可能為安華籌組新政府的計劃帶來變數。

王宮總管阿末法迪（Ahmad Fadil Shamsuddin）表示，阿卜杜拉原定未來兩周與關鍵政黨的領導人物會面，以核實他們對安華的支持，以及了解各黨魁的想法，但考慮到首都吉隆波及雪蘭莪周三起實施兩周局部封城，國家王室也宣佈實施半封鎖，直到另行通知為止。元首將延遲所有會面，最新會面日期會在移除禁令後公佈。

原定周四覲見國家元首的巫統主席，已表示收到王宮通知會面改期。較早時有消息指國家元首將召見土團黨、巫統、伊黨、行動黨、誠信黨的和民興黨等黨魁。

安華周二到王宮覲見阿卜杜拉，向阿卜杜拉提交「強而有力」的文件，稱222名國會議員中超過120人都支持他，達到取代穆希丁成立新政府的門檻，但是並沒提呈支持他當首相的國會議員名單。馬來西亞國會一共有222個議席，政黨或執政聯盟只要掌握112席就可執政。

安華與對方會面25分鐘後便離開，也沒有向最高元首公開支持議員的實際數目，只強調自己已獲得多數穆斯林和土著議員支持。他說：「我促請各界耐心等待，讓元首可以履行憲法中的職責，他將會召見各黨黨魁，以及聆聽他們的意見。」

阿卜杜拉周二接見安華後，隨即接見巫統元老兼資深國會議員東姑拉沙里，引起政壇臆測。大馬政治分析員潘永強認為，國家元首趨向於組成大聯合政府，因為無論是安華或是穆希丁政府，都不會是一個穩定的政府。他說大馬目前面對經濟、疫情及中美貿易戰帶來的衝擊，若沒有一個穩定和有能力的政府將難以應付，王室更傾向於籌組大聯合政府，以穩定局勢，帶領大馬走出疫情。

路透社／馬來西亞《詩華日報》／《蘋果》資料室

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