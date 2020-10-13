美國大選｜共和黨羅姆尼：兩黨惡言相對 美政壇淪為「充滿仇恨的沼澤」

（北美通訊）2012年曾代表共和黨角逐總統、參議員羅姆尼（Mitt Romney）發表聲明，批評總統特朗普與民主黨惡言相向、針鋒相對，令美國政壇變成「充滿仇恨的沼澤」。他促請各界冷靜，稱怒火只會帶領美國進入極差處境。

羅姆尼周二在Twitter發表聲明，表示自己在今屆大選中，一直保持沉默；但他對於目前政治局勢深感困擾，形容美國的政治生態已經由精力充沛的辯論，變成「卑鄙的、謾罵的、充滿仇恨的沼澤」（vile, vituperative, hate-filled morass），「這與任何自由國家都不相配，更何況是現代民主起源地。」

他舉例，特朗普任內曾批評民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）是「怪物」（monster） ，多次指控國會眾議院議長、民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）「發瘋」（crazy），還說要司法部把前總統奧巴馬「拉進監獄」等；但羅姆尼指出，民主黨對特朗普的攻擊同樣尖酸，如佩洛西在今年初，當眾在特朗普面前撕掉其發表的國情咨文，著名體育評論員奧伯曼（Keith Olbermann）亦曾稱呼特朗普為「恐怖分子」（terrorist）等。

羅姆尼認為，兩黨猶如感染瘋狗症後互相攻擊，只會助長陰謀論分子及仇恨份子，繼續發表毫無節制的言論，甚至採取危險活動，「全世界正注視美國，並感到極為恐佈（watching America with abject horror）；我們的下一代也在注視着我們，看到很多美國人被分化，表現出憤怒、刻薄和暴力。」

他呼籲不論家長、老闆、記者、專欄作家、大學教授、工會領袖以至所有人，現在都應該要「降溫」，「怒火繼續高漲，只會帶領我們進入極壞處境，沒有神志正常的人會希望那樣。」

羅姆尼是猶他州國會參議員，曾任麻省省長的他，也是黨內最敢公開批評特朗普的其中一人。特朗普在首場總統候選人辯論內，沒有公開譴責「白人至上」主義，便遭到羅姆尼批評。

早前，特朗普拒絕承諾如落敗，願意和平交接權力，亦被羅姆尼不點名批評，指美國一旦失去權力和平交接，會「變成白羅斯」，「任何有關總統可能不尊重憲法的講法，都是不能想像、不能接受的。」

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