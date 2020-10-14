美國大選｜特朗普Facebook狂攻搖擺州 廣告費超越拜登

（北美通訊）特朗普終於超越拜登，但不是整體支持率，而是在戰場州分Facebook廣告的費用。由8月至9月上旬，拜登於搖擺州分的社交媒體廣告費一直領先，但在9月中已被特朗普追平，至10月初更被反超前。

特朗普在2016年的選舉策略中，關鍵州分的社交媒體平台是其中一個主要陣地，今年他再重施故技，10月上旬所用的廣告費已達到平均每天79.4萬元（美元，下同）。在同一時段，對手拜登的廣告費只是62.1萬元。

相關數字來自紐約大學的「網上政治廣告透明度分析計劃」（Analysis of Online Political Ads Transparency Project）。分析顯示這些Facebook付費廣告並不覆蓋整個美國，而是不成比例地只針對搖擺州分，而且對象集中在長者和拉丁裔選民，拉票目標十分明確。

佛羅里達州和賓夕凡尼亞州繼續成為兵家必爭之地，特朗普每天花超過20萬元「轟炸」佛州，拜登在賓州每天的廣告費用亦接近20萬。

相信是因為籌款成績理想，拜登明顯地正在擴闊他的選舉地圖。9月中起增加Facebook的廣告費，並以特朗普2016年贏取的州分為投放廣告目標。就算像共和黨票倉的深紅喬治亞州，拜登亦每天花3萬元廣告費拉票，而在此州不容有失的特朗普，就要花雙倍廣告費「箍票」。

除了喬治亞州，特朗普亦有針對俄亥俄、艾奧瓦和德州投放廣告，以守住這三個在上屆選舉中以越過5個百分點獲勝的州分。

在Facebook投放廣告的最大效益，是可以利用大數據找出目標群組所關注的議題，然後作出針對性的宣傳。以未有立場長者為例，候選人多數是向這群選民不斷灌輸醫療保健訊息，而今年最熱門的議題是武漢肺炎，可以拜登在佛羅里達、德州等多個地方投放了大量西班牙語的廣告，吹捧自己與病毒抗爭，而特朗普的廣告則以承諾即將推出疫苗為宣傳重點。

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