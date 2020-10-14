月神協定｜美國牽頭組八國太空聯盟 中國俄羅斯無份

美國太空總署（NASA）周二與七國簽訂協議組成太空聯盟，為將來登月以至更遠程的太空探索活動制訂規則。中國、俄羅斯不在締約國之列。

「阿特米斯」（Artemis）是希臘神話中的月神，也是美國2024年載人重返月球計劃的名稱。NASA希望通過「月神計劃」（Artemis program），與國際夥伴在2028年之前實現可持續探月，並為人類登陸火星奠定基礎。

以「Artemis」命名的《月神協定》（Artemis Accords），八個締約國包括澳洲、加拿大、意大利、日本、盧森堡、阿聯酋、英國、美國。NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）表示，「月神計劃」將是史上最廣泛和多元化的國際太空探索計劃，八國太空聯盟則是通過簽署《月神協定》而建立。而隨着八國簽訂協議，美國將與夥伴聯合探索月球，並為人類在太空創造安全、和平、繁榮將來而制訂重要原則。

《月神協定》可謂1967年《外太空條約》（Outer Space Treaty）的「加強版」，十項原則包括以和平方式探索太空、禁止秘密發射物體、分享科學數據、妥善處理太空垃圾等。

締約國缺少中俄兩個太空大國。俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈津（Dmitry Rogozin）周一在國際宇航大會（International Astronautical Congress，IAC）視像會議中，指「月神計劃」太過「美國中心」，寧願以目前國際太空站模式合作。

中國方面，目前美國法例禁止NASA與中國簽訂雙邊協議。2011年，時任美國眾議院撥款委員會商業、司法、科學及相關機構小組委員會主席沃爾夫（Frank Wolf），在當年美國財務開支法案中添加禁令，禁止中美兩國之間任何與NASA有關或由白宮科技政策辦公室協調的聯合科研活動，並以反間諜為由禁止NASA所有設施接待「中國官方訪問者」。

法新社／德新社

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