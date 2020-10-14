泰國抗爭｜曼谷民主紀念碑大型示威撞正泰王車隊 泰警部署水炮車戒備

泰國超過一千名支持改革皇室的示威者周三在曼谷民主紀念碑參加大型示威，由於前一天警方在同一地點拘捕了21名示威者，示威提早到早上開始，現場氣氛相當緊張，據報警方在附近部署了水炮車。泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）當天出行參加皇室典禮，車隊會行經示威現場，而附近也有政府支持者打對台集會，令人擔心會爆發衝突。

警方周二傍晚清理了民主紀念碑附近的帳篷後，泰王也坐車路過民主紀念碑，21名在該處參與小型集會的示威者被捕。泰國人權中心的律師指當局周二非法拘捕21名示威者，被捕者包括示威領袖賈圖巴（Jatupat Boonpattararaksa）和歌手猜阿蒙（Chai-amorn Kaewwiboonpan）。

「人權觀察」（Human Rights Watch）亞洲主管亞當斯（Brad Adams）表示：「在民主紀念碑作出的拘捕，令人嚴重關注政府會更嚴厲打壓泰國人民的基本自由。泰國的國際朋友應呼籲政府停止拘捕和平示威者，聽取其觀點，並容許他們自由安全表達他們對未來的願景。」

示威者周二傍晚被捕後，學運領袖巴利（Parit Chiwarak）帶領一群人在泰國皇家警察總部外要求立即釋放他們，警方沒有回應，巴利乘勢宣佈原定周三下午2時開始的示威提早到早上8時舉行。

來自曼谷及其他地區的示威者周三早上約7時半開始抵達民主紀念碑，到了早上8時40分，人權律師阿農（Arnon Nampha）上台呼籲群眾等待更多人到來，要保持和平避免使用暴力，不要跟其他團體發生衝突。曼谷警方表示，截至早上10時，現場約聚集了一千人，警方派出約1.4萬名警員到現場控制情況。

阿農說到了下午2時將會有一邊路被封鎖，「無人可命令我們開路，它只會為救護車而開」。泰王和王后的車隊據報下午會經過現場，前往玉佛寺出席巴利學者畢業典禮。當泰王車隊駛過時，示威者將喊出他們的訴求，並舉起三隻手指的反抗手勢。巴利說：「另一邊將會有人挑釁，所以請相信我，我們不想跟任何人衝突。當皇室車隊抵達時，別說出髒話。」數百名黃衫軍周三在距離民主紀念碑約一公里的泰國皇家陸軍總部外示威打對台。

示威者也計劃周三遊行到總理巴育的辦公室總督府，要求巴育下台，並包圍總督府至少一晚。警方稱有信心控制人群，據報在距離總督府不遠的市警察局總部外部署了一輛水炮車，可容納1.2萬公升水，發射水炮到65米以外，也可發射催淚彈、滅火泡沫和音波炮。

上兩次在周末舉行的示威人數眾多，9月19日的活動估計吸引了至少二萬人出席，不過這次示威在平日舉行，近來每天又下雨，出席人數較少，而示威者也放棄了大罷工。示威當天是1973年泰國學運的周年紀念，當年的學運畫下泰國政治分水嶺，導致軍事獨裁政權下台。

示威者要求改革泰國的君主立憲制，指該制度並未在民主架構內好好運作，引發巨大爭議。泰國皇室一直被視為神聖不可侵犯，也受到嚴厲的冒犯君主法保障，冒犯王權者最高可被判處15年監禁。保皇派質疑示威者企圖結束君主制，示威者予以否認。

法新社/《曼谷郵報》/泰國《國民報》/美聯社

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