武漢肺炎｜禮來抗體藥有潛在安全隱患 叫停臨床測試

美國藥廠禮來（Eli Lily）基於安全理由，周二叫停其武漢肺炎抗體療法的後期臨床測試。

禮來發言人周二表示，臨床測試數據安全監察委員會（DSMB）謹慎起見，建議暫停其單株抗體「LY-CoV555」的第三期臨床試驗。禮來為保障參與測試者的安全，聽從DSMB的意見。

禮來與加拿大生物科技公司AbCellera合作研發的「LY-CoV555」，與紐約藥廠「再生元」（Regeneron）研發的「抗體雞尾酒」REGN-COV2類似。抗體藥上周獲總統特朗普捧為抗武肺「神藥」。REGN-COV2是其中一種用作治療特朗普武漢肺炎的藥。

「LY-CoV555」的研發獲政府贊助，正在進行第三期臨床測試，以觀察藥物對住院病人的效用以及對護老院院友的預防效果。禮來上月表示，「LY-CoV555」能降低武肺患者住院率，正申請緊急使用授權，用於治療輕微至中度武肺患者。

武肺藥物臨床測試暫停可謂一不離二。強生公司（Johnson & Johnson）周一宣佈，其研發的武肺疫苗在臨床測試中有接種者出現未能解釋的病症，要暫時叫停測試。

路透社

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