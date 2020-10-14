天下圍中｜加拿大總理關注香港、維吾爾人權 轟中國「脅迫性外交」

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周二在紀念中加建交50年的記者會上發言，警告中國的「脅迫性外交」，包括向香港施壓、拘禁新疆維吾爾人的行為，對中國及全球所有國家而言，都只會適得其反。中國外交部周三回應，指加方混淆事實。

杜魯多發言指加拿大會致力與盟友緊密合作，確保中國脅迫性的外交政策，和任意拘留兩名加拿大公民及世界其他國家的其他公民，不會是中國的成功策略。

杜魯多亦提到加拿大人關注香港與維吾爾人的人權狀況，「加拿大會繼續與全球抱持接近理念的國家，向中國表達其處理內政及全球事務的方式，對中國及我們所有（國家）而言，並不是一條特別有效的道路」。

中國外交部發言人趙立堅周三回應指，加拿大故意混淆事實，對再次發表有關錯誤言論表示強烈不滿，堅決反對，「我們已向加方提出嚴正交涉」。趙立堅批評加拿大政府表現出虛偽和軟弱，而加方在孟晚舟事件上的所作所為，才是真正的任意拘押和脅迫外交的典型案例。

自2018年12月，加拿大在美國的引渡要求下，在溫哥華國際機場逮捕了華為財務總監孟晚舟以來，北京與渥太華的關係開始轉差。孟晚舟被捕後，加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕沃（Michael Spavor）在中國被捕，他們目前仍被拘押在獄中。中方指控他們威脅國家安全，但許多外國專家認為中共此舉是對孟晚舟案的報復。

半島電視台／中通社

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