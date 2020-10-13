龐貝詛咒｜加婦龐貝古城擅自偷走5件文物 15年間兩度患癌寫信道歉歸還

加拿大一名婦人15年前在意大利龐貝古城擅自帶走5件文物，但她近日決定歸還並附上一封道歉信，她將自己在15年來患上乳癌和家人陷財困等不幸事件，歸咎這些文物，認為它們都是被詛咒的，希望隨着物歸原主將厄運送走。

這名叫妮科爾（Nicole）的女子15年前到龐貝古城的考古公園旅遊時，偷走了一些文物，她表示「我想擁有一片不能購買的歷史」，她承認自己當時是「年輕和愚蠢」。不過，她認為在返回加拿大彷彿受到詛咒一樣，在這15年間她曾患過2次乳癌，要進行2次切除乳房手術，她的家人還陷入財困，她認定這些厄運都是因為偷來的文物作祟，「我偷來的這一段歷史，依附着那麼多負能量，當時的人以如此可怕的方式死去，而我卻帶走了與這大災難相關的瓷磚。」

妮科爾決定將2塊白色的馬賽克瓷磚、2片雙耳瓶的碎片和1片陶瓷碎片寄回龐貝古城的考古公園，她透露自己曾將當時偷來的文物送給朋友，亦告訴了該名友人將這些文物歸還的決定，但不知道友人會不會跟從其歸還決定。她寄望物歸原主後可以重回正常生活，她在信中表示「我們是好人，我不想再將這詛咒傳給我的家人、孩子或自己，請原諒我的粗心大意。」

龐貝古城在公元79年因維蘇威火山爆發，被極高溫的火山灰淹沒，很多人走避不及而慘死，而古城重見天日後成為旅遊熱點。考古公園的發言人表示，近年來有大約100名遊客歸還偷走的文物，不少人也在附上信件透露，文物「一直帶來厄運」。

這些被歸還的文物和信件如今放在考古公園的一間博物館展出，該名發言人指雖然這些文物的價值不高，但從人類學的角度來看，這些道歉信非常有趣。

美國有線新聞網絡

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