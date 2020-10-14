武漢肺炎●全球疫情｜高球一哥德斯汀莊遜確診 日本累計確診超9萬

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經逼近3,800萬，全球死亡人數突破108萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過784萬宗，死亡人數突破21.5萬人。印度確診人數超過717萬，位居全球第二，死亡人數逼近11萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破511萬，死亡人數超過15萬。俄羅斯確診人超過131萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

高球一哥德斯汀莊遜確診

世界排名第一的美國高爾夫球手德斯汀莊遜（Dustin Johnson）確診武漢肺炎，被迫退出在拉斯維加斯舉行的PGA巡迴賽CJ盃。美國男子職業高爾夫球巡迴賽（PGA Tour）賽會發表聲明，說36歲的莊遜正自我隔離。他上一次出賽是在上月的美國公開賽（US Open）。

日本累計確診超9萬

日本放送協會（NHK）電視台統計，截至周二晚9時30分（香港時間周二晚7時30分），日本當日新增確診病例500宗，累計確診超過9萬宗，達到90,269宗；新增死亡4宗，累計死亡1,638宗（以上數據均不包括鑽石公主號郵輪病例）。

周二東京都新增確診166例，累計確診27959例。位於東京的日本大學男子排球隊出現集體感染，截至周二共有28人確診。

日本傳媒報道，日本正逐步適應與武肺病毒共存的「生活方式」：除實行國內旅遊支援項目刺激經濟以外，日本政府還計劃放寬入境後隔離14天的政策，商務出差歸國人員等在一定條件下可免除14天隔離。

歐洲多國收緊防疫限制

歐洲多國疫情反彈，確診病例激增，有些地區再度實施封鎖。

瑞典公共衞生局周二通報，上周六至周一累計新增2,203宗確診，全國累計病例100,654宗，累計死亡病例5,899宗，新增5宗。瑞典也是北歐第一個達10萬宗病例的國家。

捷克疫情加劇，實施三周局部封鎖，學校停課、酒吧暫停營業。荷蘭亦實施局部封鎖，室內公眾場所必須戴口罩。

法國總統馬克龍周三將發表電視演說，宣佈收緊防疫限制措施，巴黎等疫情重災區或面臨宵禁。

美聯社／路透社／英國廣播公司

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