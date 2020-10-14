美國大選｜拜登聲稱自己競逐參議院 白宮前醫生質疑他認知能力

（北美通訊）美國民主黨總統候選人拜登周一在俄亥俄州的競選活動中，記不起前總統候選人、參議員羅姆尼（Mitt Romney ）的名字，又誤稱自己正角逐參議院席位。白宮前醫生、現為共和黨於德州國會候選人的傑克遜（Ronny Jackson）質疑拜登的精神健康狀態是否適合做三軍總司令。

傑克遜在共和黨總統候選人特朗普的競選活動中，透過電話發言，強調自己是以一個「擔心的公民」而不是共和黨國會候選人身份作出質疑。「作為美國公民，我在競選過程中看著拜登的言行，我擔心他沒有，我堅信他沒有足夠心智和認知能力去擔當我們的國家元首和總司令。」

「我真的覺得，以他目前狀態，在他一旦接任總司令之前，必須先進行某種的認知能力測試。」

傑克遜後來接受記者查詢時，承前認事並無為拜登做過任何認知能力測試或精神健康的醫學評估，「我實際上甚至沒有相關的專業訓練。但我也不是試圖作出診斷。我沒有斷定他患有阿茲海默症或其他認知障礙。」

拜登的競選團發言人貝茨（Andrew Bates）回應傑克遜的評論時，就建議傑克遜去試一試參與電視辯論。

特朗普和他的競選團隊連月來都攻擊拜登的認知能力，但有共和黨人認為特朗普並沒有在首場電視辯論中充份利用這話題，而失去了可能會扭轉競選逆勢的大好良機。

拜登自宣佈參選以來，因頻頻在造勢場合講錯話，以及作出疑似性騷擾的怪異舉動，而被外界質疑他的精神狀態。而在周一俄亥俄州造勢大會中，他脫口說出「我以驕傲民主黨人的身份競選參議員」，而遭特朗普團隊嘲弄「拜登等不及要再一次成為參議員的一份子」，並戲稱「拜登說他相當盼望與他未來的同事一同在參議院工作。」

而這並非拜登首次說出自己在選參議院，早在2月的民主黨內初選造勢時，他就曾自我介紹說：「我是民主黨美國參議員候選人」。

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