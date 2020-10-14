武漢肺炎｜特朗普幼子巴倫曾確診已痊癒 梅拉妮婭：他身體強壯沒有症狀

美國第一夫人梅拉妮婭周三證實，在她與總統特朗普確診武漢肺炎後，他們的14歲幼子巴倫(Barron Trump)在武漢肺炎檢測中也呈陽性，但沒有症狀。白宮官員在10月3日曾指巴倫檢測結果呈陰性。

梅拉妮婭說：「很幸運，他是強壯的少年，沒有任何症狀。」她表示現在與巴倫的檢測均呈陰性。她說，她確診後症狀很「輕微」，希望盡快恢復履行第一夫人職務。

梅拉妮婭說：「我身體有點痛、有咳嗽和頭痛，很多時感到疲倦。在藥物上，我選擇較自然的療法，服用多點維他命和吃多些健康食物。」

特朗普10月2日確診後， 在軍方醫院留醫了3晚，期間獲處方美國再生元製藥（Regeneron Pharmaceuticals Inc.）研發的雞尾酒抗體REGN-COV2藥和吉利德科學公司（Gilead Sciences）開發治療伊波拉病毒的瑞德西韋(remdesivir)，此外還有類固醇藥物地塞米松(dexamethasone)。

梅拉妮婭說：「某程度上我為我們3人同時染疫感到高興，因為我們可一起互相照顧。」

路透社/《蘋果》資料室

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