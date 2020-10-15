黎智英Twitter直播重溫｜與美國防前副部長談台海或爆軍事衝突 並籲國際施壓助被送中12港人

壹傳媒創辦人黎智英在周四早上開直播，與美國國防部前副部長伍夫維茲（Paul Wolfowitz）對話，談到近月台海局勢緊張，如擦槍走火隨時觸發軍事衝突。伍夫維茲認為台灣希望向美國表明，如有戰爭「錯誤不在她們，是在中共」，兩位都認為無論中、美、台三方都不希望開戰。在直播後段，黎智英呼籲國際社會關注12名被扣留在深圳鹽田看守所的港人，以國際壓力令他們盡快獲釋或回港受審，「這12名年青人，真的需要你的幫忙」。

近日報道指中共軍機頻頻擾台，伍夫維茲認為撇除一些姿態上的回應，對台灣而言穩固的防衞能力、與美國保持穩固關係至關重要，同時台灣也需要讓美國人知道，已準備好保衞其自治權，這樣美國才會按其所需幫忙。伍夫維茲日前撰文《The Korean War’s Lesson for Taiwan》指，美國現正面對的矛盾是，承受兩大核武國家衝突的風險，又或容讓自由的人民落入共產暴政手上，而出路正是不惜以武力作威脅，承諾將致力遏止戰爭，「避免戰爭的最佳方法就是威脅開戰」。

黎智英認為，現時台灣對美國比當年的南韓更重要，如果美國失去台灣，將失去對亞洲同盟國的信譽。他又提到台灣總統蔡英文在雙十發言中，向中方伸出橄欖枝，伍夫維茲回應指這是有用的策略，因為對台灣而言，她要向美國表明一旦發生戰爭，「錯誤不在她們，是在中共」。

直播的嘉賓主持、《南華早報》前總編輯Mark Clifford亦提到下月將舉行美國總統選舉，問及伍夫維茲對未來不論誰入主白宮，華府的對華政策應當如何，伍夫維茲表示︰「最重要的原則是，確認不應用上『敵人』一詞，我會說是『競爭對手』，這樣較有外交手腕。」他又指無論誰當選，美國人都會團結，並強調無人希望發生戰爭，但坦言難保台灣海峽會突然發生軍事衝突。黎智英亦認為中方不會願意開戰，中共明白美國的軍事力量比她們強很多，「如果開戰，她們不會贏，必然會輸。她們只能製造麻煩、對台灣人民製造困擾……我不認為她們會愚蠢到主動開戰」。

直播後段，主持抽出觀眾有關上集直播討論的宗教自由問題，問黎智英認為「未來10至20年中國會有否有宗教自由」。黎智英指這如同問到未來10年至20年中共是否仍在掌政，他相信「一日中共仍在位，中國就不會有宗教自由」，他又表示擔心香港的宗教自由也越來越少。另外有觀眾問到大陸有人因出售基督教書籍被捕，會否擔心香港有同樣情況，黎智英列舉幾項事件回應，指包括在學校的打壓、禁叫個別口號、審查教科書，都可見香港的言論自由正受威脅，「所有自由都受威脅」。

黎智英特別在直播談論12名港人被扣留在大陸的事件，他坦言港人可以做到的有限，但「可以喚起全球關注，呼籲支持這12名青年」。他希望「全世界的社群去做任何能力範圍內的事，表達對12名港人的支持，向中共施壓，要求釋放12港人，或送他們回港完成司法程序」。

他認為唯一可以拯救12人的方法，就是向國際社會尋求協助，「請大家幫助，作為巿民、政客，或政府，請做能夠做的任何事……我們需要你幫忙。12名青年，真的需要你幫忙。我們需要更多人幫忙，讓中共知道全球都關注這件事」。他指如果政府固執地以自己的方法對待這些港人，「就會破壞他們的全球形象，破壞外交，我希望有更多人來幫忙，我們仍未見到他們改變」。

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