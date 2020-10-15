疫常故事｜日本奈良鹿回歸野性食草 對鹿餅不屑一顧

疫情期間，日本奈良公園遊客大幅減少，鹿群漸漸習慣沒有鹿餅的生活，反璞歸真去吃草，現在甚至有人餵鹿餅，牠們都轉頭不吃。

以往奈良公園是遊客勝地，很多遊客來到，買鹿餅餵食，藉此親近鹿群，鹿群往往熱情地蜂擁爭食。不過日本朝日電視台指，疫情不僅改變奈良鹿生態，有小鹿原本在聚滿遊客的東大寺南大門附近休息，後來走向沒有人的草原，聚集在草原上的鹿群，每隻都在低頭吃草。

過去的一段時間，奈良鹿群曾經出現兩極變化，部份減少吃人工零食之後變得健康了，但也有一批鹿變得骨瘦如柴，有專家推斷牠們出現「鹿餅成癮症」，過往太過依賴遊客餵食鹿餅。估計當地900隻野生的鹿當中，每隻平均每天吃超過60塊鹿餅，鹿餅比草更有營養，一隻鹿平均每日要吃5公斤草，才能維持日常需要，而每塊鹿餅只重約3至4克，對鹿來說只是「零食」。

報道指現時奈良鹿對鹿餅「不屑一顧」，有遊客表示「餵鹿餅給好幾隻鹿吃，但牠們幾乎都不願意吃」。研究奈良鹿生態的北海道大學助理教授立澤史郎表示，在武漢肺炎疫情前，許多鹿聚集在奈良公園的場所，但在春天過後，回到森林、回歸野生生活的鹿數目增加。因為餵食鹿餅的遊客減少，鹿群的注意力重新回到自然食物上，回歸原本野生的生態，雖然鹿群態度冷淡，令人感到失望，但對鹿而言是好事。

中央社／《蘋果》資料室

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