香港自治法｜國務院報告詳列制裁10官員理由：林鄭押後立會選舉 鄧炳強引國安法拉人

美國國務院今天向國會提交首份《香港自治法》報告，點名指10名損害香港自治的官員很大程度上促成中國未有根據《中英聯合聲明》及《基本法》履行其義務，美國財政部已於8月7日的報告中對他們實施了資產凍結制裁，而今次報告再詳列各人如何損害香港自治，內容跟上次財政部報告略有不同，報告針對10人的理由如下：

夏寶龍

港澳辦主任，為北京實施其香港政策的主要人物之一，負責監督港澳辦推廣中央政府對港原則及政策，包括港區國安法。在夏寶龍領導下，港澳辦採取了一系列干預香港自治的行動，包括發表聲明宣稱它有權監督香港內政，違反《基本法》和《中英聯合聲明》。

張曉明

港澳辦副主任，負責港澳辦日常運作，協助監督推廣中央政府對港原則及政策，包括港區國安法。在張曉明任內，港澳辦採取了一系列干預香港自治的行動，包括發表聲明宣稱它有權監督香港內政，違反《基本法》和《中英聯合聲明》。

駱惠寧

中聯辦主任，中聯辦是中國政府在香港最重要的辦公室。在駱惠寧領導下，中聯辦採取了一系列破壞香港自治的行動，包括發表聲明宣稱它有權監督香港內政，違反《基本法》和《中英聯合聲明》。他身兼港區國安委國安事務顧問，港區國安委根據港區國安法成立，受中央政府監督，並接受中央政府問責，主要職責為在港維護國家安全。

林鄭月娥

香港特首，她於2020年6月簽署港區國安法使其生效。身為特首，她同時是港區國安委主席。任內她行使過緊急權力限制香港居民的權利及自由，包括將原定2020年9月舉行的立法會選舉延遲一年。

鄭若驊

律政司司長，也是特首林鄭月娥的主要法律顧問。她領導律政司實施港區國安法，包括建立專責部門處理根據國安法的檢控案件，控告示威者及反對派政治人物。

曾國衞

政制及內地事務局局長，該局負責監督全面切實履行《基本法》。港區國安法已被列入香港《基本法》附件。曾國衞在領導政制及內地事務局期間，推動實施港區國安法。

鄭雁雄

廣東省委常委兼駐港國安公署署長，駐港國安公署根據港區國安法成立，負責監督執法機制，並協調中央政府在港維護國安問題的最終職責。

陳國基

港區國安委秘書長，領導國安委秘書處。在國安委首次會議上，秘書處為執法機關制定了執行港區國安法第43條實施細則，概述了執法機構可能採取的措施。

李家超

保安局局長，而香港警務處隸屬保安局。身為保安局局長，李家超負責香港保安相關政策，包括維護法律與秩序。在他監管下，香港警務處設立了專責部門執行港區國安法，拘捕示威者及社運人士。

鄧炳強

香港警務處處長，警務處在他領導下引用港區國安法拘捕支持民主社運人士，包括在國安法生效24小時內被捕的10人。鄧炳強也是港區國安委成員。

美國國務院網頁

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