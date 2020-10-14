12港人送中｜美議員關注港人下落 指拜登當選「制衡中國做得更多工作」

（北美通訊）12名港人被「送中」第54日，位於美國首都華盛頓的港人游說組織香港民主委員會（HKDC），在網上舉行研討會，與民主黨國會眾議員索茲（Tom Suozzi）對談。索茲表示，目前制衡中共暴政已是國會兩黨共識，如果民主黨候選人拜登當選總統，相信他將會制衡中國上做更多工作（will take further steps）。

一向支持香港民主運動的索茲（Tom Suozzi），與香港民主委員會行政總監朱牧民﹑香港眾志前成員敖卓軒等人網上對話。索茲表示，儘管世界上有很多事情正在發生，香港民主運動仍然非常重要，尤其是12名港人被「送中」一事，要繼續讓更多美國人、甚至全世界都知道中共恐怖手段。

敖卓軒問到，如果拜登當選總統，美國對華政策會否改變。索茲認為，拜登富經驗及同理心，對受中共逼害的人﹑香港學生﹑西藏及維族人所面對的壓逼皆深感同情。目前，制衡中共暴政已經是兩黨共識，拜登一旦當選，會做更多工作（will take further step），「你不會聽到拜登提到他跟習近平是好朋友。」

索茲補充，目前全球已經醒覺，拒絕接受中共思想影響，而拜登將會是其中一員。另外，民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）過去一直留意中共行為，將會在國會內繼續發聲，制衡中國。他續指沒，沒有人想發動戰爭，「大家都希望和平共存」，但會在經濟及人權方面留意中共的一舉一動。

被問到除了制裁官員外，美國還有甚麼措施制衡中國。索茲指，國會最近通過《防強迫勞動法案》 ，把所有新疆出口的貨品，列為「強迫勞動產品」，美國公司不能進口。他認為，美國要繼續在經濟上制衡中國，並希望所有支持民主自由國家，用同樣經濟手段制衡中國，「過去美國被這些經濟利益蒙蔽太久了，我們需意識到這不能繼續下去。」

他表示，自前總統尼克遜在70年代到訪中國後，美國人一直相信，只要讓中共認識更多美國民主社會﹑資本主義等制度，中共會學習和進步。但事實上，中共近年在人權問題上越見倒退，設立再教育營﹑勞動營等打壓維族人﹑西藏人，香港成千上萬年輕人在港版「國安法」下，遭中共打壓，情況日益嚴重，「武漢肺炎是一個機會，讓全世界的人意識到中共殘暴，以及香港人的抗爭」。

索茲表示，他會盡力支持所有由HKDC提出的議案，保護香港人並且與中國抗衡。他又指，受已逝非裔民權領袖劉易斯（John Lewis）及馬丁路德金（Martin Luther King）永不放棄的精神啟發，呼籲港人不要放棄，堅持到底。

紐約港人組織「NY4HK」創辦人之一楊錦霞預告，在下周六10月24日，將會在紐約時代廣場舉行「SAVE 12」集會，屆時全球多個城市如洛杉磯﹑西雅圖﹑倫敦等響應，「即使無法直接營救他們，希望可以令更多人關注這事」。

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