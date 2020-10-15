郭文貴紐約豪宅遭申請破產保護 涉逾億美元債務

（北美通訊）中國流亡商人郭文貴陷入債務危機。《華爾街日報》報道，其長期居住、價值5,500萬元（美元、下同）的豪宅，已被持有人申請破產保護令。

過去數年，郭文貴一直居住在曼哈頓荷蘭雪梨酒店（The Sherry-Netherland hotel）的18樓一個豪宅單位內。法庭文件指，郭文貴的兒子郭強，在2015年以7,000萬元購入這個單位，後來轉讓予Genever Holdings LLC（下稱Genever）。

Genever周一向美國破產法院（U.S Bankruptcy Court）申請破產保護令，暫停涉及該間豪宅懸而未決的民事訴訟。案情指，有投資公司正在向郭文貴追討超過一億元債務；《華郵》另外指出，因拖久荷蘭雪梨酒店管理費，酒店已成功阻止Genenver收回340萬元按金。

郭文貴助理王彥平（音譯，Yanping Wang）在法庭文件中表示，雖然郭文貴居住在該豪宅單位內，但沒有任何業權。她續指，希望透過申請破產保護令，使Genever取得時間，尋求出售該豪宅，也讓香港對沖基金太盟亞洲機會基金（Pacific Alliance Asia Opportunity Fund）與郭文貴兒子的公司，就債務問題達成和解。

在武漢肺炎疫情期間，紐約樓價大跌，該單位早前掛牌出售，僅開價5,500萬元。郭文貴的律師及太盟亞洲機會有限公司，皆沒有傳媒查詢。

今年8月，美國聯邦及州政府就郭文貴與特朗普前首席政治顧問班農（Steve Bannon），合資設立GTV Media媒體公司的展開調查。案情指，郭文貴及班農涉嫌違反證券法及金融欺詐，籌得三億多元。

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