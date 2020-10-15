武漢肺炎｜加國華裔攝影師遭恐嚇「殺死亞裔人」 警方介入調查

（北美通訊）加拿大渥太華上周發生兩宗種族仇恨案件，受害人皆為亞裔。其中，一名華裔攝影師在購物商場內，被一名白人對著說，強迫戴口罩的做法使他想「殺死亞裔人」；另一名華裔男子私家車，則被白人吐口水。當地警方已經展開調查，呼籲目擊者提供線索。

事發於上周五，加籍華裔新聞攝影師Justin Tang進入渥太華Rideau Centre商場時，一名沒有戴口罩的白人男子為他開門，向他說：「被迫戴口罩，我想殺死亞裔人（kill Asians）。」Justin即時回應指，他的說話非常不友善，對方說：「我只想殺死亞裔人。」Justin再次對質，但對方拋下一句「戰爭就是戰爭」（War is war）後便離開。

Justin向加拿大廣播公司（CBC）表示，事件為他敲響警號。Justin向警方報案、在Twitter上複述事件後，引起很大迴響，很多人留言分享自己遭歧視的經驗。Justin表示，感到很無力和矛盾，不能相信事件會發生，「當你不是每日都面對相同的事，你很容易會忘記這個問題（歧視）；有些人如非裔和原住民，他們可能每日都要面對歧視。」

另一案件發生在10月8日，一名亞裔男子和女友，開車到Strandherd Drive一間越南餐廳用饍，並把車子停泊在餐廳外。隨後，一名白人男子向車子吐口水，亞裔車主不滿，與男子對質，但對方即開車逃走。亞裔男子抄下其車牌後報警求助。

渥太華警方正調查這兩宗仇恨案件，呼籲目擊者提供線索。

武漢肺炎疫情由中國傳到全球，各地種族歧視問題惡化。加拿大調查機構Angus Reid訪問了約500名亞裔加拿大人，半數受訪者表示，曾被人出言侮辱，指他們與疫情有直接關係。

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