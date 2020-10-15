美卿斥人權理事會擁抱獨裁

聯合國人權理事會前日改選15席，被人權組織形容為「縱火犯加入消防隊」的極權國中國、俄羅斯和古巴入選，唯獨沙地阿拉伯落選；美國國務卿蓬佩奧批評理事會擁抱獨裁政權，改選結果證明特朗普政府兩年前退出是正確的。

中國得票最少當選

為保障各地區代表性，2006年成立的理事會47席中會定期改選部份議席，每席任期三年；改選由聯合國193成員作不記名投票，事前已傳風聲俄羅斯和古巴順利入選，惟亞太區競爭激烈，中國、沙地、巴基斯坦、烏茲別克和尼泊爾五選四，結果中國139票在當選國中敬陪末席，沙地以90票落選。

沙地於2016年曾入選理事會，國家在王儲穆罕默德帶領下締造開明形象，然而兩年前異見記者卡舒吉（圖）在沙地駐土耳其使館被殘殺，外界都認為是王儲策劃，打擊沙地本已欠佳的人權紀錄。卡舒吉生前成立組織「阿拉伯世界此刻民主」行政總監惠特森說：「沙地阿拉伯如不大肆改革，釋放政治犯、結束也門戰事及容許平民有意義地參政，在國際上永遠被抬不起頭。」

人權觀察組織聯合國總監沙博諾說：「聯合國選舉應加強競爭；若有更多候選國家，中俄和古巴亦可能落敗。」他不擔心極權成員國比例增加會影響理事會角色，「反可將焦點對準侵略者」。

除以上國家，新入選的還包括象牙海岸、塞內加爾等非洲四國，拉丁美洲有墨西哥和玻利維亞，西歐則由英國和法國入選。

美聯社