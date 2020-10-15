日擬售越南軍備　抗中共南海霸權

《日經亞洲評論》報道，日本首相菅義偉下周出訪亞洲期間，將會跟越南簽署軍售協議，推動雙邊防衞合作，抗衡中國在南海的軍事擴張。日方可能會出口P-1海上巡邏機（圖）和C-2運輸機。

菅義偉訪越游說河內結盟

為了降低成本、重振國防工業，日本2014年解除武器出口禁令，但幾年來東京捐多售少，除了今年8月實現零的突破，向菲律賓出售預警雷達外，就只有給菲律賓和馬來西亞分別捐贈了TC-90教練機及巡邏艦。

雖然前首相安倍晉三曾積極推銷，惟日本的主要軍備出口仍乏善足陳，海上自衞隊的「蒼龍」級潛艇曾在2016年競逐澳洲500億澳元（2,780億港元）巨額合約，最終不敵法國貨。東京也曾向英國、德國和新西蘭兜售P-1巡邏機，但全部無功而還；至於三年前向阿聯酋洽售C-2運輸機，迄今仍未見聲氣。

若日越簽署重大軍售協議，將被視為是日本拉攏其他東南亞國家，共同對抗中國軍力擴張的重要舉措。北京聲稱擁有幾乎整個南海的主權，嚴重威脅日本的能源進口及貨物出口路線，也跟河內多個領海及領土主張重叠。今年4月，中國海警船在區內撞沉一艘越南漁船，北京被指是趁疫情擴張在南海的霸權。

目前，越南有八成軍備來自俄羅斯，但近年有聯美抗中之勢，菅義偉此行正是要說服河內，全面深化美日越防衞合作。

《日經亞洲評論》/路透社