美國大選｜《阿森一族》唱衰特朗普 列50個不投票給他理由

美國長壽動畫、曾經「預言」特朗普當選美國總統的《阿森一族》，即將在大選前播出的萬聖節特集中唱衰特朗普，故事安排主角荷馬辛普森（Homer Simpson）到票站投票時，在畫面上滾動列出50個不應投特朗普的理由。
- 將射殺冬眠中的熊合法化
- 把兒童關在籠中
- 稱呼墨西哥人做強姦犯
- 模仿殘疾記者
- 穿網球裝模樣很糟
- 無法讓妻子跟他牽手
- 叫第三世界國家做「屎坑國」
- 叫庫克（蘋果公司行政總裁Tim Cook）做「Tim Apple」
- 稱投民主黨的猶太人不忠
- 在海湖莊園（Mar-A-Lago）餐廳露出最高機密文件
- 稱白人至上主義者為「好人」
- 外洩機密資料給俄羅斯大使
- 要求烏克蘭總統調查拜登父子
- 呼籲中國調查拜登父子
- 走入美國妙齡小姐（Miss Teen USA）選美活動更衣室
- 施壓要求澳洲總理協助巴爾調查穆勒
- 說過可抓女性私處
- 對他就職典禮規模說謊
- 拒絕公開報稅表
- 徹底毀壞環境保護局
- 與普京會面後沒收並銷毀口譯員筆記
- 將伊朗導彈發射場機密相片發上Twitter
- 稱巴爾的摩「惡心、老鼠橫行」
- 形容梅麗史翠普「被過譽」
- 將2017年曼徹斯特體育場爆炸案資料洩露給傳媒
- 不出席任何白宮記者晚宴
- 稱凱莉（霍士新聞女主播Megyn Kelly）「有血從她身上流出」
- 形容菲奧里納（共和黨總統初選對手Carly Fiorina）是「馬臉」
- 毀掉彈劾
- 帶女兒伊萬卡去G7峯會
- 令國會腐化
- 委任和沒有解僱德沃斯（教育部長Betsy DeVos）
- 讓庫什納（特朗普女婿Jared Kushner）負責中東事務
- 給克萊姆森（Clemson）足球隊吃麥當勞
- 摧毀民主
- 失去香港
- 威脅約萬諾維奇（美國前駐烏克蘭大使Marie Yovanovitch）
- 讓美國退出氣候協定
- 任由士兵被懸賞
- 入侵波特蘭
- 退出世衞
- 吹噓自己知道日期
- 減輕刑罰
- 提議喝漂白水
- 人、女人、男人、攝影機、電視
- 摧毀郵政局
- 付750美元稅
- 想做第三人
- 想把自己刻上總統山
- 我們甚至還沒說到最糟糕的一點
《阿森一族》自1989年首播，至今播出逾30季，是一部家喻戶曉的諷刺幽默動畫片，透過荷馬一家五口的日常生活，描繪了美國中產階級的生活方式。在2000年播出的一集中，該動畫就已經出現特朗普成為美國總統的一幕，早在特朗普在2016年當選為美國總統的16年前，動畫就作出了成功的預言，該劇創作人員之一格里尼（Dan Greaney）幾年前接受採訪時曾表示，在節目內加入特朗普，為的是警告美國人特朗普一旦上台的瘋狂後果。
英國《每日郵報》／英國廣播公司
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