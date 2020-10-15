美國大選｜《阿森一族》唱衰特朗普 列50個不投票給他理由

美國長壽動畫、曾經「預言」特朗普當選美國總統的《阿森一族》，即將在大選前播出的萬聖節特集中唱衰特朗普，故事安排主角荷馬辛普森（Homer Simpson）到票站投票時，在畫面上滾動列出50個不應投特朗普的理由。

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《阿森一族》自1989年首播，至今播出逾30季，是一部家喻戶曉的諷刺幽默動畫片，透過荷馬一家五口的日常生活，描繪了美國中產階級的生活方式。在2000年播出的一集中，該動畫就已經出現特朗普成為美國總統的一幕，早在特朗普在2016年當選為美國總統的16年前，動畫就作出了成功的預言，該劇創作人員之一格里尼（Dan Greaney）幾年前接受採訪時曾表示，在節目內加入特朗普，為的是警告美國人特朗普一旦上台的瘋狂後果。

英國《每日郵報》／英國廣播公司

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