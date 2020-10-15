吉爾吉斯起義｜熱恩別科夫辭職 聲明：不想成為向人民開槍的總統

吉爾吉斯自國會選舉後爆發長達10日示威，總統熱恩別科夫（Sooronbay Jeenbekov）周四終於宣佈辭職下台，避免示威者與安全部隊發生流血衝突。

熱恩別科夫是2005年吉爾吉斯起義以來第三任總統，他在聲明中表示，倘若示威者遊行至他的官邸，憂慮可能會發生暴力，「軍方及安全部隊將不得不使用武器來保護官邸，不可避免出現浴血場面，我敦促雙方不要挑釁。我不希望在吉爾吉斯歷史上留名，成為一位爆發血腥場面及向人民開槍的總統」。

吉爾吉斯10月4日舉行國會選舉，由熱恩別科夫的盟友勝出，但國會選舉被指舞弊，反對派拒絕承認結果。全國其後陷入動盪，翌日首都比什凱克（Bishkek）爆發大規模示威，示威者一度闖入及控制大多數政府建築物。雖然中央選舉委員會最終宣佈取消選舉結果，總理博羅諾夫（Kubatbek Boronov）決定辭職，但未能平息示威。

熱恩別科夫9日宣佈首都比什凱克進入緊急狀態，緊急狀態包括宵禁和嚴格管控措施在內，從當地時間9日晚8點至10月21日早上8點期間生效。他於12日宣佈再次延長首都緊急狀態。

熱恩別科夫上周宣稱願意辭職，以結束混亂，但本周表示會留任至舉行新選舉為止。國會周二推選來自吉爾吉斯斯坦黨的伊薩耶夫為議長，熱恩別科夫至周三正式任命由反對派擁立的前議員扎帕羅夫（Sadyr Zhaparov）為新總理。

路透社／《蘋果》資料室

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