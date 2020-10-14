武漢肺炎●全球疫情｜ 德國收緊限聚措施 聯合航空業續勁跌但有信心反彈

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,835萬，全球死亡人數逼近109萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過790萬宗，死亡人數突破21.6萬人。印度確診人數超過723萬，位居全球第二，死亡人數超過11萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破514萬，死亡人數超過15.1萬。俄羅斯確診人超過133萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

德國總理默克爾與16個聯邦州的領袖會面後說，德國將實行更嚴格的限聚和戴口罩措施，以對抗新一波疫情。某個地區若7天內每10萬人有超過35宗新增確診，將限制私人聚會的人數，若超過50宗，限制會更嚴格。默克爾呼籲年輕人做好本份，阻止病毒蔓延。

因應疫情反彈，葡萄牙周三宣佈進入緊急狀態，為期15天。公眾聚集最多5人，而私人聚會最多亦只可50人。此外，公眾離家後必須戴口罩，所以上學和上班的人必須使用為疫情開發的手機應用程式「Stay Away」。

美國聯合航空今年第3季收入，比去年同期下跌近8成，虧蝕18億美元(140億港元)。不過，聯合航空表示業續將會反彈，過去數月一直削減開支和建立現金儲備，並且透過舉債、發行新股和政府援助，籌集到220億美元(1716億港元)。

世界衞生組織首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）擔心在全球確診病例激增後，每天的死亡數字會上升。她說，死亡人數往往滯後數星期，目前全球每日有約5000人死於武肺，此數字短期內不會回落。

法新社/路透社

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