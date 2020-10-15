馬來西亞政局｜安華遭警傳召 就網傳議員名單協助調查

馬來西亞警方傳召反對派、公正黨主席安華（Anwar Ibrahim）周五到警察總部錄供詞，就網傳他獲得121名國會議員支持成為首相的名單協助調查。另外，警方也引用煽動法，調查安華是否向王室撒謊。

安華周二覲見最高元首阿卜杜拉（Al-Sultan Abdullah），試圖證明他已獲得「毫無爭議」的國會多數支持，可取代穆希丁（Muhyiddin Yassin）成為首相及成立新政府，但王宮否定了他的說法，指他只提供了支持他的議員人數，並未提供議員身份名單。

刑事調查部總監穆罕默德（Huzir Mohamed）表示，就社交網站上流傳支持安華的國會議員名單，警方接獲113宗報案，已傳召安華周五錄取證供。警方並未詳述報案內容，但穆罕默德表示警方引述刑事法典破壞公共安寧條文及通訊與多媒體法展開調查，違反相關法例可判最高兩年監禁及罰款。

安華辦公室未即時回應置評。安華上月底已召開記者會公佈自己獲得多數國會議員支持，坊間流傳出支持安華的議員名單，但部份被列入名單的議員陸續報案否認支持安華。安華這次挑戰穆希丁的首相地位可謂一場豪賭，分析指即使元首相信他獲得國會多數支持，仍可選擇解散國會這個符合憲法的做法。

安華宣告獲得足夠支持拜相的消息，引發馬來西亞新一輪政治角力。馬來西亞正努力應對近來武漢肺炎病例急升，目前陷入了全球金融危機以來最嚴重衰退。安華為首相一職耕耘22年，曾因雞姦罪入獄近10年，一旦他成功拜相，將是馬來西亞今年第三任首相。

路透社/《蘋果》資料室

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