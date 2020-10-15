美國太空總署（NASA）宣佈與七國簽署在月球逗留探索的基本守則《月神協議》（Artemis Accords），為在NASA人類登月「月神計劃」（又譯「阿提米絲計劃」）合作鋪路，但兩大活躍於太空探索的國家——俄羅斯和中國，均不在協議締約國之列。

為建立登月聯盟，美國與多國談判數月，直到前日，美國、英國、澳洲、加拿大、意大利、日本、盧森堡和阿聯酋，終在年度太空會議簽署《月神協議》。

NASA署長布里登斯廷（Jim Bridenstine）指，協議旨在「建立人類史上最廣、最包容、最大的載人太空旅程聯盟」，「我們正連結夥伴探索月球，建立重要原則，將創造安全、和平、繁榮的太空未來，讓全人類共享」。NASA國際及跨機構關係部門署理首長高特稱，月神計劃重要的不僅是讓太空人登月，還有「把我們的價值觀帶上去」。

「把我們的價值觀帶上去」

月神計劃的目標是2024年前再度將太空人送到月球、讓太空人長期留守月球表面，以及建立在月球軌道運行的太空站「門戶」（Gateway）。

協議細項與NASA今年5月公佈的框架大同小異——要以和平動機探索月球，須分享科學數據，發射物體到外太空前要登記，一旦太空人遇緊急情況所有成員都要支援，太空設備須兼容讓所有成員皆可使用，保護人類月球探索史遺蹟如人類首個登月任務「阿波羅11號」的靜海基地，勿胡亂丟棄太空垃圾，不得靠近正進行任務的探測器或太空船危害之、建立「安全區」避免各國人員在月球衝突，讓民營企業擁有他們發掘到的月球資源。布里登斯廷謂違反協議的締約國可被要求離開月球。

華早被禁與NASA合作

締約國皆為親美國家，布里登斯廷表示期望未來更多國家簽署。俄羅斯的太空探索機構「俄羅斯航太」局長羅戈津周一才批評月神計劃以美國為中心，指俄國不大可能參與「門戶」，反而以類似國際太空站的模式合作更好。一名NASA太空人昨日乘坐俄羅斯太空船，打算前往國際太空站。至於中國，由於《月神協議》是雙邊協議，而美國2011年已立法禁止NASA與中國作雙邊合作，因此中國不可能簽署。

路透社/法新社