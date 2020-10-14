泰國抗爭｜泰國實施緊急法限5人以上聚集 總理府前清場兩示威領袖被捕

泰國政府宣佈實施緊急法防止街頭示威升級，包括在首都曼谷禁止5人或以上聚集及禁止刊登和在網上發放「可製造恐慌」、影響國家安全或損害公眾士氣的新聞和訊息。政府亦可關閉任何指定的地方。

泰國反政府學生組織周三號召數以千計民眾遊行到總理府，要求總理巴育下台。示威者原定在總理府前紮營長期抗戰，但凌晨時突然宣布將把抗議移到市中心鬧市。警方周四清晨在總理府前進行清場，驅走仍然留守的數千名示威者。

由於政府未能滿足示威者訴求，加上國會拖延修憲進度，「自由人民」（Free People）、「法政與遊行聯合陣線」（United Front of Thammasat and Demonstration）以及多個民主運動團體周三在民主紀念碑前再度舉行抗議活動，要求總理巴育下台、修憲以及王室改革。約千名民眾周三早上開始集結在民主紀念碑前，下午出發遊行，中間數度和警方對峙，最後在傍晚成功抵達總理府前，抗議團體在總理府前架起舞台，由學運領袖整夜輪流上台演說。

警方要求示威者晚間10時離開總理府前，但民眾到午夜都沒有要散去的跡象。抗議團體原先表示要在總理府前至少紮營3天，施壓要巴育下台。但到周四凌晨1時左右，學運領袖之一的人權律師阿農（Arnon Nampha）突然宣布結束抗議，並把抗議示威移師到市中心鬧區，呼籲支持者從周四下午4時開始集結。泰國人權律師組織說，泰國當局在今早凌晨5時拘捕了兩名反政府示威領袖，包括阿農。

路透社/中央社

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