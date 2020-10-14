中美角力｜知情人士：美國務院建議把螞蟻集團列入貿易黑名單 恐阻招股集資計劃

中國電子商貿巨企阿里巴巴旗下的螞蟻集團，計劃在中港同步上市，但有兩位知情人士透露，美國國務院已向白宮提交建議，把螞蟻集團列入貿易黑名單。

負責決定把一間企業列入所謂實體清單的美國部門，未知何時會討論此事，但國務院今次行動反映特朗普政府內的強硬派正尋求發出訊息，阻止美國投資者參與螞蟻集團高達350億美元(2730億港元)的招股集資計劃，擔心他們會墮入欺詐騙局，又或螞蟻集團會把美國公民的銀行資料交給中國政府。

美國的實體清單，簡單來說就是一份黑名單，美國企業在未獲許可證下，不可售賣高科技產品給名單上的公司。這是特朗普政府制裁中國公司的其中一個選項，但有時實際效用成疑。例如美國限制售賣技術對華為這類中國電訊公司構成沉重打擊，但對螞蟻集團這些金融科技公司似乎象徵意義較大。

螞蟻集團原打算本月在中港同步上市，但市場盛傳特朗普政府正考慮對螞蟻集團旗下支付寶作出限制，防止其威脅美國國家安全，令招股計劃有可能延遲。

路透社/《蘋果》資料室

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