港版國安法｜美國務院警告金融機構勿與10名受制裁人士交易 包括林鄭月娥

美國國務院周三正式警告國際金融機構勿與因打壓香港民主自治而受制裁的人士交易，否則會面對制裁。

國務院向國會提交報告列出包括特首林鄭月娥在內10名因打壓香港民主而在今年8月被美國財政部制裁的人士，指法例規定國務院須在60天內列出所有曾與他們進行重大交易的金融機構。國務院的報告沒有在制裁名單上添加新名字或點名任何可能受制裁的銀行和金融機構。不過，英美政界人士曾批評滙豐銀行和渣打銀行公開支持實施「港版國安法」。

美國財政部8月公佈的制裁名單，包括特首林鄭月娥、特首辦主任兼國安委秘書長陳國基、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、前警務處處長盧偉聰、中聯辦主任兼國安事務顧問駱惠寧、警務處處長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾國衞、港澳辦副主任張曉明、國務院港澳辦主任夏寶龍、駐港國安公署署長鄭雁雄。美國財政部說，林鄭月娥「須對執行北京政策，打壓(香港的)自由和民主進程負直接責任」。

根據美國的制裁行動，被點名制裁人士在美國的所有資產及權益、直接或間接擁有50%以上股份的公司均會被凍結及必須向財政部海外資產控制辦公室(OFAC)申報，除非得到OFAC發出特別許可，美國人均禁止買賣被制裁人士的資產及權益，亦不可向被制裁人士提供資金、商品和服務。

林鄭月娥曾在電視訪問中表示自己在美國並無資產，亦不嚮往到美國，「對於呢啲所謂美國要制裁本人呢，我都係一笑置之，嗤之以鼻。」

「港版國安法」6月30日深夜生效後，美國總統特朗普7月中簽署《香港自治法案》及一項行政命令，嚴厲制裁違反《中英聯合聲明》及《基本法》下中國對香港承諾的中方個人和實體，包括香港警方，並制裁與推行「港版國安法」官員及實體有業務來往的金融機構，包括禁止美國金融機構向被制裁的金融機構貸款。

路透社/《蘋果》資料室

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