美中角力｜民調指大部分美國人支持冒險抗中 護盟友利益

（北美通訊）美國戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies、下稱CSIS）最新民調顯示，當被問到美國是否需承受風險，保護盟友利益免遭中國擴張蠶食時，大部份美國國民支持採取行動，並遏制中國軍事擴張，保護日本、南韓、澳洲等國利益。

民調收集了不同界別人士意見，當中包括美國公眾，以及位於美國、亞洲及歐洲意見領袖超過1,800人。在風險度1至10的範圍內，錄得平均數值為6.77；而在國家安全界別工作的受訪者，該數值更高達8.24，意味大部分美國國民，贊成國家承受一定風險以抗衡中國。

另外，54%美國人視中國為美國最大競爭對手，並普遍支持制裁中國電訊設備商華為，向中國侵犯人權之舉施壓等。受訪者認為，此為有效遏制中國海外擴張的方式。

CSIS中國研究中心主席巴蘭切迪（Jude Blanchette）表示，美國視中國為長期競爭對手，已超越黨派之爭，成為兩黨共識，相信不會因政黨交替而出現轉變。

研究中心「中國實力計劃」（China Power Project）主管加沙（Bonnie Glaser）指，民調結果反映美國民眾逐漸感受到來自中國的威脅，同時對台灣有更多了解，反映民意逆轉。

分析指，美國民情發生逆轉，與特朗普政府採取一系列針對中國的措施有關，如放棄過去數十年的經濟互動（economic engagement）外交政策，並重拾捍衛人權責任，抗衡中國重塑世界秩序的野心。

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