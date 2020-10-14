美國大選｜Kanye West公佈首個競選廣告 要用「信念」重建國家

（北美通訊）美國著名饒舌歌手、早前宣佈參加總統大選的維斯特（Kanye West），推出首個競選廣告。在影片內，他呼籲選民在選票上，直接填寫他的名字。

代表「生日黨」（Birthday Party）的維斯特，在網上發佈長1分22秒的競選廣告。他在片中大談「信念」（faith）對美國人的重要性，並在尾片呼籲選民，在選票「自選候選人」（write-in candidate）部份，填下他的名字。

由於未能在各州取得足夠支持，民調亦大幅落後其它主要政黨候選人，因此維斯特的名字，不會出現在大選選票上，但若果選民在選票主動填寫「Kanye West」，則選票仍然有效。

早前承認患上躁狂抑鬱症、43歲的維斯特，自今年7月宣佈參選以來，已經花掉至少600萬美元經費。

在2018年，維斯特與總統特朗普在白宮會面，表達對特朗普的支持；今年8月，他不否認（not denying）自己借參選，損害民主黨參選人拜登的競選工程。

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