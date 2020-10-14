奶茶聯盟｜奶茶成為反中象徵 《大西洋》雜誌：香港台灣泰國民運人士聯手抗獨裁

泰國、香港和台灣三地的政治抗爭活躍分子今年組成「奶茶聯盟」互相扶持，美國傳媒也留意到此現象，《大西洋》雜誌形容，三地聯盟令奶茶成為反中象徵，反映區內很多年輕人對中國越來越盛勢凌人感到反感。三地的示威領袖互相支持爭取曝光，泰國的示威現場出現戴黃頭盔、豬嘴口罩揮舞黑洋紫荊旗的示威者，香港示威名人也舉起泰國示威者豎起三隻手指的反抗手勢，一起為對抗不公義而持續奮鬥。

奶茶聯盟始於今年4月，泰國男星Bright被指辱華，激發中泰網民罵戰，Bright在Twitter按讚的一條推文將香港標籤為國家，網民深挖他和女友的社交網站賬號，發現轉發過一條推測武漢肺炎源於中國實驗室的推文，又在三年前一個被視為支持台獨的Instagram帖文下留言。香港支持民主人士和跟台灣網民湧入支持泰國網民，以三地青年都喜歡的奶茶為名，組成奶茶聯盟，自此當區內浮現政治爆發點時，例如北京6月頒下港區國安法，以及網上發起杯葛迪士尼電影《花木蘭》之時，「#奶茶聯盟」便成為熱門主題標籤。

《大西洋》雜誌報道，雖然奶茶聯盟組織鬆散，但這項運動慢慢發展到網絡世界以外，成為許多亞洲年輕人發洩對北京不滿的象徵。泰國22歲政治系學生領袖巴利（Parit Chiwarak）說：「（奶茶聯盟內）所有人都是中國及其獨裁主義的受害者。所以我們本身就和睦友好。」

香港社運界對泰國示威態度相當友善，反之亦然。在香港示威中被控參與暴動的演員王宗堯，在法庭外對記者舉起三隻手指的手勢，以示支持泰國示威，他說此舉旨在展示給任何地方面對不公義的人看，「我們彼此同步，我們為彼此發聲」。

前香港眾志秘書長黃之鋒經常發推文支持奶茶聯盟，他表示自己相信此聯盟可推動一場泛亞洲草根運動，為區內社會問題吸引更多注意，「無論是在白羅斯、泰國還是其他正發生不公義情況的地方，我們持續為同一信念而戰」。他的推文令曼谷20歲大學生那帕索恩（Napassorn Saengduean）對香港示威產生興趣，她在10月1日中國國慶當天，用代表香港連儂牆的告示貼貼滿身體，在中國駐曼谷大使館外與20多人一起示威。

9月，數萬名示威者在曼谷王家田廣場駐紮時，至少一名示威者揮舞黑洋紫荊旗。18歲曼谷大學示威者蒲薩納瓦特（Phuthanawat Chaphuwong）穿着香港示威者標誌裝束，戴上黃頭盔和豬嘴口罩出席多場示威，他說面對不聽民意的政府、經濟前景黯淡和當局有罪不罰，「他們（香港人）為民主而戰，我們也是」。

最近奶茶聯盟的訊息擴大到更廣泛反抗專制政府，以及在各自國家擁有相當政治影響力的精英分子當中。由居台泰國學生組成的台灣推動泰國民主聯盟，在台灣組織支持台灣示威活動，該聯盟說奶茶聯盟現在已包含了亞洲各地受夠獨裁主義不斷擴張、要求民主改革的人，「人數具有力量，我們是亞洲崛起的年輕一代，希望遏制獨裁的趨勢，展現我們所信奉的民主觀念給世界看，爭取更平等公義社會並非『西化』的東西，這是全球人民渴求自決和獲得更多自由的普遍看法」。

泰國示威主要要求改革民主及君主制，但也含有更深層意義。位於曼谷的國際危機組織（International Crisis Group）高級分析員惠勒（Matthew Wheeler）表示，示威凸顯了「年輕人覺得被針對的感覺，如果你沒有合適的姓氏、合適的人際關係，你走的路就比有人脈的人更艱難。」香港人在貧富懸殊和聽命於北京的富豪掌控政局下，也有類似的感受。

《大西洋》雜誌

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