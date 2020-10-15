美國大選｜《紐約郵報》披露拜登黑材料 facebook Twitter 當假新聞禁制

社交媒體處理涉今年美國大選資訊的手法再引起爭議。《紐約郵報》周三一篇報道，指民主黨候選人拜登在擔任副總統時，曾在兒子亨特引薦下與烏克蘭天然氣公司Burisma一名高層會面，疑有利益衝突，文章後來受facebook和Twitter禁制。總統特朗普對此強烈不滿，揚言會設法加強控制社交媒體。

《紐約郵報》周四再跟進報道拜登兒子亨特的電郵內容，透露亨特曾代表家族與中國華信能源（CEFC）進行了交易，甚至在電郵中形容其中一宗交易「對我和我的家人來說也很感興趣」。

其中一封在2017年5月13日寄給亨特的電郵，就詳列了包括亨特在內6名人士在一間沒有指明的企業中、所獲得的薪酬待遇，以及各人在一間新公司所分配的股份。另一封2017年8月由亨特寄出的電郵，就涉及他與華信董事長葉簡明達成的一項交易，兩人將各自擁有新公司的一半股份，預計將每年為亨特提供1,000萬美元以上（7,800萬港元）的收入。亨特寫道：「諮詢費是我們收入來源的一部分，但主席（葉簡明）的提議對我和我的家人而言非常有趣，原因是我們也將成為合資公司的合夥人，（擁有）股權和利潤。」

《紐約郵報》指報道的材料，來自一台去年4月在特拉華州一間店鋪維修的電腦電郵記錄，機上貼有以亨特已故兄長為名的「博拜登基金會」標籤。店主在電腦被聯邦調查局取走前備份了硬盤，再經紐約前市長朱利亞尼的律師輾轉交到《紐約郵報》。

記錄顯示，亨特在2014年5月12日、即加入Burisma董事會不久，收到公司顧問波扎爾斯基（Vadym Pozharskyi）的電郵，表示烏國「新一批當權者」向相信是公司創辦人茲洛切夫斯基「N.Z.」索款不果後擬採取「實際行動」，於是希望亨特運用影響阻止這些有政治動機的行為。

到2015年4月17日，波扎爾斯基又發電郵對亨特說：「多謝你邀請我到華盛頓，給我機會與你的父親見面和相聚，這真的是光榮和樂事。」拜登不足一年後就向烏克蘭當局施壓，要求放棄調查Burisma。這些情節似乎與拜登過去聲稱「從沒與亨特談過Burisma」的說法相悖，而亨特擔任該公司董事其間據報收取5萬美元（39萬港元）月薪，亦被指與拜登副總統的身份構成利益衝突。

這報道刊登後，旋即被特朗普心腹和支持者在社交媒體上大量轉發，但Twitter不久後禁止用家貼出報道的連結和相關相片，不允許轉發該文章，又向點擊已有連結的用家展示警告字句，為首次限制主流媒體傳播資訊。Twitter指對文章的「材料來源」存疑，加上公司政策禁止散播私人和藉黑客活動取得資訊，因此實施限制。另外，fb亦以文章合法性成疑為由，增加文章連結的限制，聲稱要揭止假消息散播。

特朗普對於競選對手的負面消息被「河蟹」大感不滿，他在Twitter發文形容做法「惡劣」，再揚言要撤回《通信規範法》第230條，加強管理社交媒體。共和黨參議員魯克魯茲去信Twitter，批評其處理手法「偽善」。

拜登競選團隊發言人回應報道時表示，多方調查都證明拜登對烏克蘭推行華府的官方政策，沒有不當行為。而拜登的官方行程時間表顯示，《紐約郵報》提及的會面根本不存在。

美國《紐約郵報》/英國《衞報》

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