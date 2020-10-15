武漢肺炎｜美國武肺死亡率為發達國家最高

（北美通訊）武漢肺炎在全球擴展，以美國的疫情最為嚴重，至今累計794萬人確診，21.6萬人死亡。有醫學報告指出，若以人口平均數計算，美國的死亡率亦屬全球之冠，遠遠超過其他17個富裕國家。

《美國醫學會雜誌》（The Journal of the American Medical Association）最新報告發現，過去五個月美國因武漢肺炎造成的死亡人數，以人口計算遠遠高於其他17個高收入國家，負責研究的賓夕凡尼亞大學健康政策和醫學倫理學教授伊曼紐爾（Ezekiel J. Emanuel）認為結果太令人震驚，與其他國家相比，美國確實做得非常差。

研究調查18個人口超過500萬﹑人均國內生產總值每年超過2.5萬美元的國家，對比武漢肺炎的死亡比率，並研究為甚麼美國的死亡率高於正常水平。調整人口規模後，今年美國的整體死亡人數比德國﹑以色列和丹麥等國家高出85％以上。另外，即使瑞典從來沒有社交限制或封城，美國的死亡人數比瑞典還要高29％。

單看已確認死於武漢肺炎的人數，自5月10日以來，美國的死亡人數亦較其他每個國家平均高50％，並有上升趨勢。自6月7日以來，美國的武肺死亡率為每10萬人當中有27.2人死亡；相比之下，在意大利的死亡率降至每10萬人只有3.1人因武肺死亡。

伊曼紐爾表示，意大利與美國採取同樣的公共衞生措施，只是意大利能夠有效地實施，而美國則實施得很差；如果美國能夠將人均死亡率控制在意大利的水平，死亡人數將會減少近8萬人。

另一位未有參與研究的學者，西雅圖華盛頓大學健康指標與評估研究所教授沃斯（Theo Vos）表示，這項研究反映美國的武漢肺炎疫情有多嚴重，目前只有比利時看起來更差，但如果不算上疫情爆發的最初期，美國的情況比比利時更差。他認為在疫情爆發初期，很多國家缺乏檢測，因此不少死亡個案未知是與武肺有關。整體而言，美國的死亡人數一直比其他富裕國家多約25％。

不過，他認為，即使目前美國的死亡率比其他國家高，但是疫情一日未散，這個情況有機會改變。他最近搬回家鄉荷蘭，發現當地近期新增個案似乎比其他國家高。他亦留意到歐洲也有很多自滿情緒，例如在荷蘭，公眾對口罩的接受程度很低，直到上周他才開始見到有人在超市戴上口罩，在這之前他曾經是社區內唯一一個戴口罩的人。

疫情最近重回歐洲，法國、西班牙、比利時和英國都爆發第二波。沃斯預計，隨著天氣轉冷，公眾將會更長時間逗留在室內，情況將會更加嚴重。

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