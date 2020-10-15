武漢肺炎｜疫情下乘客量劇減 加國西捷削東岸八成航班

（ 北美通訊） 加拿大第二大航空公司西捷航空（ WestJet Airlines ）周三宣佈，削減東岸大西洋省分大部份航線，該區八成航班會被取消；並同時關閉在該區的四個機場辦事處，並譴散當中的29名職員。此外，公司亦會裁減約100個職位，大部分來自公司位於卡加利的總部。

由下月2日起，來往東部紐賓士域省（ New Brunswick ）的首府弗雷德里克頓（Fredericton）和蒙克頓市（Moncton）、諾華斯高沙省（Nova Scotia ）的悉尼市，以及愛德華王子島（ Prince Edward Island）首府夏洛特敦市（ Charlotteton )，四個城市的航線將會全部取消。公司會同時關閉在這四個城市的機場內的辦事處，共29名員工受影響。

此外，也會大幅削減來往諾華斯高沙省的哈利法克斯（Halifax），和紐芬蘭與拉布拉多省首府約翰斯（St. John’s）的航班，並暫停來往多倫多和魁北克城之間的服務。取消航線和削減航班後，西捷預計每周航班會減少超過100班，佔該公司的大西洋省航線的八成。

即下月起，西捷於東部的全部服務會集中在哈利法克斯，而航線則由去年同期的28條，削減剩下3條，分別是每天飛往多倫多、卡加利和聖約翰斯。而除了哈利法克斯來往聖約翰斯的航線外，在可預見的將來，在在蒙特利爾以東的加拿大其他城市都不會再有西捷航機進出。

西捷航空表示，已購買了機票的受影響乘客不會獲得現金退款，而以旅遊積分代替。有關安排已獲加拿大運輸署許可。而積分有效期為24個月，有需要時可以再延長。公司亦希望日後經營情況改善，可以重返各東部城市。

自三月份以來已經裁員4,000人的加捷航空同時宣佈，將會再解僱多100名後勤和公司員工。

2019年，西捷航空平均每月載客量為200萬人次，但自3月武漢肺炎爆發以來，累計載客量只得100萬人次，約等於去年同期7%水平。另外超過七成的客機一直停於地面，但公司仍需為此支付一定的維修費用。

有專家指，預計西岸地區將會面臨類似的局面，而隨著西捷航空等大公司逐漸退出，相信市場會被地區性的小型公司取代。

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