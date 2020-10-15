香港自治法｜制裁報告未提制裁金融機構 草擬法案議員：華府反應太慢錯失良機

美國國務院周三向國會提交首份《香港自治法》報告，再度向行政長官林鄭月娥施壓，指摘她破壞香港自治，但未談及嚴厲制裁銀行等金融機構。有份草擬這條制裁港官法案的美國民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen），認為今次報告錯失了可擴大制裁個人或機構力度的良機，希望在下一份報告可改善。

國務院在報告中列出10位損害香港自治的官員，包括林鄭月娥等人。由於美國8月已指示個別部門對林鄭及另外9名官員實施制裁，限制任何總部設於美國的金融機構與其交易，法新社指今次報告的實質效果有限。

法新社指《香港自治法》比美國過往的行動多走一步，為美國制裁被指教唆香港鎮壓行動的銀行打下基礎，不過卻沒有詳加解釋，如沒談及可能受制裁的銀行和金融機構名稱。與共和黨參議員圖米（Pat Toomey）一起草擬《香港自治法案》的范霍倫認為報告錯失了機會，「不幸地，這份報告顯示出政府在擴大根據此法追究的個人及機構數量方面進展緩慢。我敦促採取更多措施，希望看到它們反映在下一份收到的報告中」。

香港一直密切關注該報告公佈，留意是否有迹象顯示美國可能收緊對大型銀行的要求。國務卿蓬佩奧曾公開批評匯豐銀行，指它繼續有向制裁名單上的個人提供服務，然而「卻封鎖那些追求自由人士的賬戶」。

蓬佩奧在《香港自治法》報告公佈時發文指，「中共不斷破壞北京在經聯合國登記條約中，給予港人和世界的承諾。國務院的報告針對了10個有影響（香港）集會、言論、新聞自由或法治行動的個人。」

法新社

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