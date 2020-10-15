美國大選｜全州郵寄選票 新州和加州各有百萬選民投了票

（北美通訊）距離選舉日還有不足三個星期，根據無黨派的的美國選舉計劃（U.S. Elections Project）的統計，單是搖擺州分佛羅里達州已有接近200萬選民投了票，東岸新澤西州和西岸加州亦分別有超過100萬選民透過郵寄選票方式投了票，全美總共有1,500萬選民已投下神聖一票。

加州收到的超過100萬份回郵選票中，大約有43.5萬份來自洛杉磯縣。現居於灣區的財經分析員馬尼納（Rosie Manina），收到選票後數天，就已把它填好並投放到選票收集箱，她希望盡早遞交選票，以免增加選舉部門的壓力。

不過，也不是所有洛杉磯選民都可以盡早投票。住在瑪麗安德爾灣（Marina del Rey）的伯德（William Bird）收到縣政府通知，他的選票早於10月4日已經寄出，過了超過一星期但他仍未收到選票，擔心郵政職員有否妥善處理。

洛杉磯的政治顧問赫頓（Fiona Hutton）表示，目前是看到回郵選票的數量的確比以往多很多，但未清楚最終是否所有選民都會完成並交回選票，所以現時難作分析或評論。

因應疫情，加州州長紐森（Gavin Newsom）5月下令，全州以郵寄選票方式投票，州內約2,100萬選民，毋須作出申請，也會收到當局寄出的選票，免卻選民因親身到票站投票而減染武漢肺炎的風險。

新澤西州同樣採取全州以郵寄方式投票，州長墨菲（Phil Murphy）在結束選民登記翌日宣佈，已經有超過100萬選民投了票。他在Twitter上表示，以郵寄方式投票是民主的勝利。

新澤西州的選民，若選擇回郵選票，必須在選舉日或之前寄出，即郵戳日期不可遲於11月3日。此外，選民亦可以選擇將選票投到官方的收集箱，或在選舉日當天將已填好的選票帶到票站。雖然選舉當日票站內會設有傳統投票機，但只會讓殘障選民使用，不會開放予普通選民。

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