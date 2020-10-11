英國脫歐｜業界代表指小企業夠靈活 在財政及時間上留緩衝可適應新環境變化

英國的脫歐過渡期快將結束，有小企業聯會表示，無論英國與歐盟會否達成貿易協議，小企業運作靈活而且適應力較強，最終應得以生存。

英國小企業聯合會（Federation of Small Businesses，FSB）政策主管帕拉克（Sonali Parekh）受訪時指，倫敦與布魯塞爾之間的談判只會產生3個結果——一是雙方達成全面貿易協議，二是彼此間只有最基本的貿易框架，最後則可能是完全沒有協議。

她指小企業會樂見沒有太多的關稅或貿易限制，加上小企業運作靈活、適應力較強，如在財政和時間方面留有緩衝，就可適應新環境的變化。

帕拉克形容，小企業普遍盈利空間較小，資金儲備不足，如果政府只能與歐洲達成基本貿易框架或者完全沒有協議，業界或有沉重負擔，因此希望政府能對外發放清楚訊息，讓商界可以遵循，同時提供額外援助，協助小規模公司或微型企業。

她舉例指，僱員人數在50人以下的公司，不可能獨力處理貨物清關程序，為此需要聘請中介。她指政府如能提供協助的話，可以令這些企業繼續進出口貨物。

英國《每日快報》

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